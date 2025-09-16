ВВП Кыргызстана превысил 1 триллион сомов за 8 месяцев 2025 года

По итогам января–августа 2025 года объем ВВП Кыргызстана составил 1 трлн 42,1 млрд сомов, сообщил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании. Реальный рост ВВП достиг 11 %.

Основной вклад обеспечили все секторы экономики. В строительстве зафиксирован рост на 34,8 процентов, в сфере услуг – на 9,5 процентов, в сельском хозяйстве – на 2,4 процента. Промышленность выросла на 11,6 процентов.

Особенно высокие показатели наблюдаются в фармацевтике (рост в 2,2 раза), производстве пищевых продуктов (плюс 44,4 процента), резиновых и пластмассовых изделий и стройматериалов (плюс 32,2 процента), химической продукции (плюс 22,8 процента), текстиле и производстве одежды (плюс 7,1 процента), а также в добыче полезных ископаемых (плюс 15,5 процента).

Объем инвестиций в основной капитал составил 166 млрд сомов (плюс 20,1 процента). Из них 30 процентов или 49,3 млрд сомов профинансированы за счет республиканского бюджета, что в 2,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года (17,5 млрд сомов). Уровень инфляции с начала года составил 5,1 процента.

Адылбек Касымалиев поручил госорганам провести комплексный мониторинг цен на отдельные товары. "Нельзя допускать необоснованного повышения цен", – подчеркнул он.