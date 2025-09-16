Погода
$ 87.36 - 87.75
€ 101.90 - 102.85

В КР почтили пограничников, погибших при вооружённых столкновениях

282  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит" прошёл митинг-реквием, посвящённый третьей годовщине событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в сентябре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в память павших прибыли председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев, первый заместитель председателя, директор Пограничной службы ГКНБ КР генерал-майор Абдикарим Алимбаев, руководители силовых и правоохранительных структур, ветераны и личный состав Пограничной службы.

Митинг начался с возложения венков к местам вечного покоя военнослужащих. В их честь была прочитана молитва, а затем участники почтили память погибших минутой молчания.

В этом году 28 мая был открыт памятник военнослужащим, погибшим при защите государственной границы Кыргызстана. На гранитные плиты нанесены имена 59 погибших, из которых 50 были пограничниками. Четверо пограничников, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность страны, похоронены на территории "Ата-Бейит".

Мероприятия, посвящённые памяти героев, прошли также во всех областных управлениях Пограничной службы Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450640
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, погибшие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  