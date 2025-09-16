В КР почтили пограничников, погибших при вооружённых столкновениях

В Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит" прошёл митинг-реквием, посвящённый третьей годовщине событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в сентябре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в память павших прибыли председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев, первый заместитель председателя, директор Пограничной службы ГКНБ КР генерал-майор Абдикарим Алимбаев, руководители силовых и правоохранительных структур, ветераны и личный состав Пограничной службы.

Митинг начался с возложения венков к местам вечного покоя военнослужащих. В их честь была прочитана молитва, а затем участники почтили память погибших минутой молчания.

В этом году 28 мая был открыт памятник военнослужащим, погибшим при защите государственной границы Кыргызстана. На гранитные плиты нанесены имена 59 погибших, из которых 50 были пограничниками. Четверо пограничников, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность страны, похоронены на территории "Ата-Бейит".

Мероприятия, посвящённые памяти героев, прошли также во всех областных управлениях Пограничной службы Кыргызстана.