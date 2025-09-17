Погода
$ 87.26 - 87.72
€ 101.90 - 102.85

Доля предприятий пищевой промышленности в КР составила 20 %

223  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По состоянию на январь–август 2025 года доля предприятий пищевой промышленности, в том числе напитков и табачных изделий, в общем объеме продукции перерабатывающей промышленности Кыргызстана составила 20,3 %. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По предварительным расчетам, в январе-августе 2025 года промышленными предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции произведено продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 68 млрд 728 млн 200 тыс. сомов в текущих ценах, индекс физического объема – 144,4 %.

В январе–августе 2024 года индекс физического объема – 119,3 %, что свидетельствует о значительном росте объёмов производства в 2025 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450643
Теги:
промышленность, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  