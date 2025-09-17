Доля предприятий пищевой промышленности в КР составила 20 %

По состоянию на январь–август 2025 года доля предприятий пищевой промышленности, в том числе напитков и табачных изделий, в общем объеме продукции перерабатывающей промышленности Кыргызстана составила 20,3 %. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По предварительным расчетам, в январе-августе 2025 года промышленными предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции произведено продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 68 млрд 728 млн 200 тыс. сомов в текущих ценах, индекс физического объема – 144,4 %.

В январе–августе 2024 года индекс физического объема – 119,3 %, что свидетельствует о значительном росте объёмов производства в 2025 году.