В Бишкеке пройдет встреча глав правительств государств-членов ОТГ

В Администрации президента Кыргызской Республики 18 сентября состоится встреча глав правительств и вице-президентов государств-членов Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Во встрече примут участие: премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев, вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, а также генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

В ходе встречи будут обсуждены приоритетные направления сотрудничества в сферах: экономики, торговли, инвестиций, транспорта, цифровизации, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях. Кроме того, будут рассмотрены вопросы совершенствования механизмов деятельности Организации тюркских государств в целях дальнейшего укрепления сотрудничества.