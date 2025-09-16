Погода
$ 87.36 - 87.75
€ 101.90 - 102.85

В Бишкеке пройдет встреча глав правительств государств-членов ОТГ

165  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Администрации президента Кыргызской Республики 18 сентября состоится встреча глав правительств и вице-президентов государств-членов Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Во встрече примут участие: премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев, вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, а также генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

В ходе встречи будут обсуждены приоритетные направления сотрудничества в сферах: экономики, торговли, инвестиций, транспорта, цифровизации, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях. Кроме того, будут рассмотрены вопросы совершенствования механизмов деятельности Организации тюркских государств в целях дальнейшего укрепления сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450645
Теги:
Бишкек, Организация тюркских государств
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  