Бакыт Торобаев: до конца года откроются еще 36 перерабатывающих предприятия

- Светлана Лаптева
Перерабатывающая промышленность вносит значительный вклад в решение экономических и социальных задач государства. Об этом заявил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на форуме на тему "Привлечение инвестиций в приоритетные секторы агропромышленного комплекса".

"Каждый год в перерабатывающей промышленности запускаются новые предприятия и создаются новые рабочие места. В настоящее время в стране функционирует более 11 тысяч перерабатывающих предприятий разного масштаба. До 2025 года запланировано открытие 63 новых предприятий в сфере экспортной инфраструктуры и перерабатывающей промышленности. Из них - 27 уже открыты, ещё 36 будут открыты до конца года", - заявил Бакыт Торобаев в ходе форума.


