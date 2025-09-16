В Бишкеке задержан подозреваемый в серии мошенничеств

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в серии мошенничеств. Об этом сообщает УВД Ленинского района.

По его данным, 9 сентября 2025 года в милицию гражданин Т.А. обратился в милицию с заявлением на гражданина "М.", который обманным путём под предлогом доставки автомобиля из Республики Корея получил 7 200 долларов и скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничесвто) УК Кыргызской Республики. В ходе следственных мероприятий задержан 33-летний К.М. (1992 г.р.), доставлен в Следственную службу и водворён в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время устанавливается его возможная причастность к ещё двум аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от действий подозреваемого, просят сообщать по телефонам: 0 702 494 730 или 102.

Расследование продолжается.