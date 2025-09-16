Погода
$ 87.36 - 87.75
€ 101.90 - 102.85

В Бишкеке задержан подозреваемый в серии мошенничеств

178  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в серии мошенничеств. Об этом сообщает УВД Ленинского района.

По его данным, 9 сентября 2025 года в милицию гражданин Т.А. обратился в милицию с заявлением на гражданина "М.", который обманным путём под предлогом доставки автомобиля из Республики Корея получил 7 200 долларов и скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничесвто) УК Кыргызской Республики. В ходе следственных мероприятий задержан 33-летний К.М. (1992 г.р.), доставлен в Следственную службу и водворён в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время устанавливается его возможная причастность к ещё двум аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от действий подозреваемого, просят сообщать по телефонам: 0 702 494 730 или 102.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450648
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  