Задержан следователь ОВД Узгенского района

71  0
- Назгуль Абдыразакова
ГКНБ совместно с СВР МВД по Ошской области задержали следователя Узгенского РОВД, подозреваемого во взяточничестве.

По данным ведомства, старший лейтенант К.Б.А. работавший в следственной службе ОВД Узгенского района, вымогал 150 тысяч сомов у родственника задержанного в рамках расследуемого уголовного дела. За эту сумму он обещал содействовать освобождению от уголовной ответственности.

14 сентября 2025 года при получении части суммы 50 тысяч сомов К.Б.А. был задержан с поличным и водворён в СИЗО ГКНБ.

Следствие продолжается.


