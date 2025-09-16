Погода
В Балыкчы задержаны двое мужчин с крупной партией наркотиков

В Балыкчы милиция задержала двоих мужчин, у которых изъято более 2,5 кг наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье 283 УК КР (незаконное изготовление наркотиков без цели сбыта) проведены оперативно-розыскные мероприятия.

В автомобиле "Honda Accord" одного из задержанных найдено 1 кг 450 г наркотика, упакованного в пластиковую бутылку, а при личном досмотре - ещё 20 г.

При обыске на чердаке многоквартирного дома изъято 1 кг 140 г наркотиков, две ёмкости по 100 г с этиловым спиртом и специальные приспособления для употребления.

На первоначальном этапе следствия подозреваемый С.А. заявил, что обнаруженные на чердаке наркотики принадлежат ему и ранее судимому А.Т., 1970 года рождения, проживающему в одной из квартир этого дома.

Оба подозреваемых водворены в ИВС.


Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, наркотики
