Сотрудник УПСМ Алмаз Наамат уулу: Даже не думал, что попаду в соцсети

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором сотрудник УПСМ Бишкека спасает кошку, застрявшую в люке. Пользователи соцсетей пришли в умиление от его поступка.

Редакция VB.KG связалась с героем видео. Его зовут Алмаз Наамат уулу, и в тот день он регулировал движение на перекрёстке Жумабекова/Тынысбекова. Во время работы он услышал звуки, издаваемые кошкой, открыл люк и после нескольких попыток вызволил животное.

Алмаз Наамат уулу отметил, что даже не думал, что станет звездой интернета. По его словам, он просто сделал то, что посчитал необходимым в тот момент, и не ожидал, что это вызовет такую реакцию в соцсетях.

Редакция издания VB.KG выражает благодарность инспектору пресс-службы УПСМ по ГУВД города Бишкек Надырбеку Жусупову за содействие в подготовке материала.