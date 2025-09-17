Погода
$ 87.26 - 87.72
€ 101.90 - 102.85

В Казахстане создают систему отслеживания иностранцев в режиме онлайн

132  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Власти Казахстана приступили к разработке новой цифровой платформы, призванной обеспечить сквозное наблюдение за перемещениями иностранных граждан на всей территории страны. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха в ходе брифинга в рамках заседания Правительства.

По его словам, как только иностранный гражданин пересекает государственную границу, запускается механизм полного цифрового сопровождения его пребывания в стране. "Мы будем видеть все его передвижения с момента въезда", - пояснил чиновник, подчеркнув, что проект находится на стадии активной разработки.

Сегодня контроль за иностранными гражданами осуществляется через действующую систему учёта "Беркут". При пересечении границы данные о каждом иностранце автоматически попадают в эту базу: фиксируются личность, направление движения, цель визита и другие ключевые параметры. Новая программа призвана расширить функционал существующей системы, добавив элементы непрерывного мониторинга и аналитики.

Инициатива вписывается в общий курс государства на углублённую цифровизацию госуправления и повышение уровня безопасности. Ожидается, что внедрение такой технологии позволит оперативнее выявлять нарушения миграционного законодательства, предотвращать нелегальную трудовую деятельность и укреплять контроль на критически важных объектах.

Подробности технической реализации, а также сроки запуска новой системы пока не разглашаются. Между тем, эксперты отмечают, что подобные решения требуют тщательного регулирования с точки зрения защиты персональных данных и соблюдения международных стандартов.

Ранее в Казахстане была объявлена о намерении внедрить единую миграционную платформу, объединяющую данные из различных ведомств для формирования полной картины пребывания иностранцев на территории РК.

Источник: ВЭС24


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450661
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  