В Казахстане создают систему отслеживания иностранцев в режиме онлайн

Власти Казахстана приступили к разработке новой цифровой платформы, призванной обеспечить сквозное наблюдение за перемещениями иностранных граждан на всей территории страны. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха в ходе брифинга в рамках заседания Правительства.

По его словам, как только иностранный гражданин пересекает государственную границу, запускается механизм полного цифрового сопровождения его пребывания в стране. "Мы будем видеть все его передвижения с момента въезда", - пояснил чиновник, подчеркнув, что проект находится на стадии активной разработки.

Сегодня контроль за иностранными гражданами осуществляется через действующую систему учёта "Беркут". При пересечении границы данные о каждом иностранце автоматически попадают в эту базу: фиксируются личность, направление движения, цель визита и другие ключевые параметры. Новая программа призвана расширить функционал существующей системы, добавив элементы непрерывного мониторинга и аналитики.

Инициатива вписывается в общий курс государства на углублённую цифровизацию госуправления и повышение уровня безопасности. Ожидается, что внедрение такой технологии позволит оперативнее выявлять нарушения миграционного законодательства, предотвращать нелегальную трудовую деятельность и укреплять контроль на критически важных объектах.

Подробности технической реализации, а также сроки запуска новой системы пока не разглашаются. Между тем, эксперты отмечают, что подобные решения требуют тщательного регулирования с точки зрения защиты персональных данных и соблюдения международных стандартов.

Ранее в Казахстане была объявлена о намерении внедрить единую миграционную платформу, объединяющую данные из различных ведомств для формирования полной картины пребывания иностранцев на территории РК.

