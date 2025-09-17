Погода
$ 87.26 - 87.72
€ 101.90 - 102.85

В Египте временно закрыли пляжи из-за появления акул

198  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В курортных зонах Хургады и Макади Египта за последние дни у побережья были замечены акулы. Как сообщили туристы, из-за этого около десяти отелей, в том числе пятизвездочные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi, временно закрыли пляжи. На части из них запрет уже снят.

Предупреждения о хищниках получают и те, кто только собирается в Египет. Один из туристов отметил, что при бронировании тура на ноябрь его несколько раз проинформировали о присутствии акул возле популярных курортов.

По данным специалистов, в воде могут находиться тигровые и бычьи акулы, которые считаются наиболее опасными для человека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450664
Теги:
Египет
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  