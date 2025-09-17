В Египте временно закрыли пляжи из-за появления акул

В курортных зонах Хургады и Макади Египта за последние дни у побережья были замечены акулы. Как сообщили туристы, из-за этого около десяти отелей, в том числе пятизвездочные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi, временно закрыли пляжи. На части из них запрет уже снят.

Предупреждения о хищниках получают и те, кто только собирается в Египет. Один из туристов отметил, что при бронировании тура на ноябрь его несколько раз проинформировали о присутствии акул возле популярных курортов.

По данным специалистов, в воде могут находиться тигровые и бычьи акулы, которые считаются наиболее опасными для человека.