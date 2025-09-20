Эксперт объяснил, как в Бишкеке формируются цены в "Яндекс. Такси"

В Бишкеке состоялся деловой завтрак с руководителем "Яндекс Кыргызстан" Тилеком Сулаймановым, на котором обсуждались развитие городских сервисов, особенности работы платформы, налогообложение водителей и курьеров, а также перспективы компании в стране.

Сулайманов подчеркнул, что Яндекс пришёл в Кыргызстан в 2017 году, постепенно расширяя спектр услуг.

"Мы начали с такси и шаг за шагом развивали сервисы. Сегодня можем уверенно сказать, что Яндекс присутствует в стране в полной мере, и кыргызстанцы могут пользоваться всеми нашими сервисами", - отметил Сулайманов.

Главной темой встречи стало недавнее решение Яндекса стать налоговым агентом. С 1 сентября 2025 года все агрегаторы и информационные службы, которые передают заказы между клиентами и водителями или курьерами, обязаны удерживать и перечислять подоходный налог и страховые взносы.

"Ставка подоходного налога для водителей составляет 1%, а страховые взносы - ещё 1%. Теперь исполнителям не нужно регистрироваться, стоять в очередях и сдавать отчёты. Платформа делает всё автоматически, упрощая их работу и обеспечивая официальное начисление доходов", - пояснил он.

История внедрения нового механизма началась ещё год назад, когда в проекте изменений налогового кодекса было предусмотрено, что агрегаторы становятся налоговыми агентами для водителей и курьеров. Яндекс активно сотрудничал с государственной налоговой службой, адаптируя продукт и помогая совершенствовать законодательство с учётом опыта работы в других странах.

"Мы сделали важный шаг к легализации отрасли и упрощению работы водителей и курьеров. Теперь государству не нужно самостоятельно собирать с них патенты и контролировать отчётность - все эти функции берет на себя платформа", - подчеркнул Сулайманов.

Как работает платформа Яндекс

Яндекс - это IT-компания, которая разрабатывает приложения для пользователей, партнёров и исполнителей. В Кыргызстане водители работают через партнёрские таксопарки, а компания отвечает за распределение заказов, оптимизацию маршрутов и маркетинг.

"Мы не управляем машинами и водителями напрямую. Таксопарки находят водителей и обеспечивают их работу, а мы создаём платформу, которая делает процесс максимально эффективным", - пояснил Сулайманов.

В основе работы платформы - передовые алгоритмы, которые оптимизируют время и маршрут водителей и курьеров. Раньше таксисты тратили топливо и часы на поиск клиентов. Сейчас система автоматически назначает заказ, учитывает расстояние, загруженность дорог и распределяет исполнителей так, чтобы минимизировать время ожидания клиента и время простоя водителя.

"Эти технологии позволяют максимально эффективно использовать ресурсы и повышают доход водителей", - сказал Сулайманов.

Ценообразование и сезонные колебания

Формирование цены поездки также автоматизировано. Она зависит от выбранного тарифа, расстояния, времени в пути и дополнительных опций, таких как подача машины издалека или перевозка крупногабаритного багажа. Коэффициент повышенного спроса корректирует стоимость поездки в часы пик и при высокой загруженности.

Сулайманов пояснил, почему летом цены выше: "Часть водителей уезжает на сезонные работы - в строительство, на фермы, в Европу или Турцию. Спрос на поездки остаётся на прежнем уровне, но количество исполнителей временно сокращается, что автоматически повышает цену. Когда водители возвращаются осенью, стоимость стабилизируется".

Он привёл наглядный пример: если на стоянке 6 мест и столько же водителей, цена минимальна. Когда исполнителей меньше, чем клиентов, растёт коэффициент повышенного спроса, и цена поездки увеличивается.

Сулайманов подробно рассказал о принципе работы алгоритмов повышенного спроса, которые регулируют стоимость поездок в зависимости от количества свободных водителей и пассажиров.

"Если водители выходят позже обычного, но спрос остаётся высоким, цена автоматически растёт. Например, когда дождь, появляются новые пассажиры - система стимулирует водителей выйти на линию с помощью повышенных тарифов. Кроме того, мы используем мотивационные бонусы, чтобы балансировать спрос и предложение", - объяснил он.

Он отметил, что приложение предлагает пользователям альтернативы: подождать, выбрать ближайшую машину или воспользоваться общественным транспортом. "Есть три опции, которые позволяют пассажирам уехать дешевле: переместиться к более удобной точке посадки подождать машину, которая идёт в вашу сторону, или использовать совместный тариф с другим пассажиром. Эти инструменты делают сервис гибким и удобным", - подчеркнул Сулайманов.

Требования к водителям и контроль качества

Особое внимание уделено качеству работы водителей. При регистрации водители проходят обучение в приложении, включая тренажёры для эконом- и комфорт-тарифов, а доступ к тарифу предоставляется только после успешного тестирования.

Для контроля безопасности и поведения водителей используется мониторинг скорости и маневренности. "Если водитель часто превышает безопасную скорость или маневрирует опасно, система отправляет уведомления, а при повторных нарушениях блокирует его доступ к заказам на несколько часов или суток", - пояснил Сулайманов.

Кроме того, ежедневная проверка личности водителя через селфи, дистанционный контроль состояния автомобилей и постоянная обратная связь от пассажиров помогают поддерживать высокий уровень сервиса.

"Мы разработали стандарты обслуживания для каждого тарифа, и водители обязаны следовать им. База знаний в приложении содержит всю актуальную информацию, и наша цель - максимальное качество обслуживания пользователей", - добавил руководитель Яндекс.Кыргызстан.

Влияние сезонных и погодных факторов

Сулайманов также отметил, что сезонные и погодные факторы влияют на количество водителей на линии. "Приток водителей растёт, но показатели нестабильны. В обычный сезон количество активных водителей постепенно увеличивается, а в дождливые дни или в периоды сезонной работы людей спрос и предложение корректируются алгоритмами и мотивационными программами", - пояснил он.

Он привёл пример работы алгоритмов в дождливую погоду: когда появляется больше пассажиров, чем водителей, система повышает тариф, стимулируя водителей выйти на линию. Для пассажиров предусмотрены опции подождать машину или выбрать альтернативный маршрут, что позволяет гибко реагировать на повышенный спрос.

Безопасность и взаимодействие с пассажирами

Сулайманов подчеркнул, что ежедневный контроль и стандарты обслуживания помогают обеспечить безопасное и качественное взаимодействие с клиентами. "Мы минимизируем риски для пассажиров, контролируем поведение водителей, корректируем маршруты и обеспечиваем своевременное прибытие машин. Это ключевой элемент нашей работы", - сказал он.