Лига чемпионов УЕФА: яркие победы, голевая феерия и громкие сенсации

- Самуэль Деди Ирие
Первый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 подарил болельщикам зрелищные матчи, неожиданные результаты и множество забитых мячей.

"Реал Мадрид" 2:1 "Марсель"

На "Сантьяго Бернабеу" хозяева начали турнир с победы. Голы мадридцев обеспечили преимущество, а ответный мяч французов лишь сократил разницу в счёте.

"Ювентус" 4:4 "Боруссия" Дортмунд

В Турине прошёл один из самых захватывающих матчей вечера. Команды устроили голевую перестрелку, несколько раз меняя счёт. В итоге - зрелищная ничья 4:4.

"Бенфика" 2:3 "Карабах"

Главная сенсация дня: азербайджанский "Карабах" одержал историческую победу в Лиссабоне. Смелая игра в атаке принесла гостям заслуженные три очка.

ПСВ 1:3 "Унион Сент-Жиллуа"

Бельгийский клуб сотворил ещё одну сенсацию, переиграв ПСВ в Эйндховене. Команда из Брюсселя уверенно начала групповой этап.

"Арсенал" 2:0 "Атлетик" Бильбао

Лондонцы продемонстрировали класс и без труда обыграли соперника. По одному голу в каждом тайме закрепили победу "канониров".

"Тоттенхэм" 1:0 "Вильярреал"

На "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" хозяева добыли минимальную победу. Единственный гол встречи оказался решающим.


УЕФА, футбол
