Кыргызстан нарастил товарооборот с ЕАЭС на 3,2%

Национальный статистический комитет сообщил: за январь–июль 2025 года объем взаимной торговли Кыргызстана с партнерами по Евразийскому экономическому союзу вырос на 3,2% по сравнению с прошлым годом.

Главным партнером остается Россия - на неё приходится почти две трети всех поставок. Такой перевес объясняется регулярным импортом энергоносителей, металлов, техники и продовольствия, а также экспортом из Кыргызстана сельхозпродукции, одежды и текстиля.

Экономисты называют рост взаимной торговли позитивным сигналом на фоне глобальной нестабильности. По их словам, ЕАЭС дает Бишкеку крупный рынок сбыта и упрощенные правила торговли.

Однако специалисты подчеркивают: структура экспорта и импорта остается неравной. Кыргызстан по-прежнему зависит от ввоза готовой продукции, тогда как значительная часть экспорта носит сырьевой характер. Это создает риски для торгового баланса и поднимает вопрос диверсификации экономики.

Вместе с тем союз открывает новые перспективы для малого и среднего бизнеса. Упрощенные таможенные процедуры, снятие барьеров и единые технические стандарты помогают кыргызским предпринимателям быстрее выходить на рынки ЕАЭС. Особенно это касается легкой промышленности и сельского хозяйства, где страна традиционно сильна.

По данным Нацстаткома, в ближайшие месяцы ожидается рост товарооборота за счет сезонных поставок агропродукции и увеличения торговли в преддверии осени и зимы.

Таким образом, несмотря на вызовы, Кыргызстан укрепляет свои позиции в ЕАЭС. Рост на 3,2% подтверждает: интеграция остается одним из ключевых факторов экономического развития и может стать базой для долгосрочной устойчивости страны.