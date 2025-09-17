"В КР сохраняется разрыв между образованием и потребностями рынка труда"

Федерация профессиональных союзов Кыргызстана выпустила аналитический отчёт по результатам собственного исследования рынка труда в стране. Отчет состоит из двух частей: "Рынок труда: востребованные профессии и профориентация" и "Рынок труда: востребованные профессии и навыки, профориентация и оплата труда". Презентация состоялась на Иссык-Куле.

"Наше исследование отражает реальное состояние рынка труда в Кыргызстане и помогает определить ориентиры для работников и профсоюзов в будущем", – сказал председатель Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Мурадил Джумадилде уулу.

В отчете содержатся данные о карьерных планах молодежи, особенностях принятия решения при выборе профессии, и влияния на этот процесс профориентационных мероприятий. Кроме того, исследованы потребности рынка труда, ключевые компетенции работников по оценкам работодателей и текущие тенденции онлайн-рынка вакансий.

"В стране сохраняется разрыв между образовательными траекториями молодёжи и потребностями рынка труда. Действующая система профориентации в школах не в полной мере обеспечивает учащихся актуальной информацией о востребованных профессиях, навыках и перспективах трудоустройства. Это приводит к тому, что значительная часть выпускников выбирает специальности, не имеющие достаточного спроса у работодателей, или ориентируется на трудовую миграцию", - отмечено в документе.

Источник: gctu-cgs.org