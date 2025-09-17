Погода
$ 87.26 - 87.72
€ 101.90 - 102.85

"В КР сохраняется разрыв между образованием и потребностями рынка труда"

123  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Федерация профессиональных союзов Кыргызстана выпустила аналитический отчёт по результатам собственного исследования рынка труда в стране. Отчет состоит из двух частей: "Рынок труда: востребованные профессии и профориентация" и "Рынок труда: востребованные профессии и навыки, профориентация и оплата труда". Презентация состоялась на Иссык-Куле.

"Наше исследование отражает реальное состояние рынка труда в Кыргызстане и помогает определить ориентиры для работников и профсоюзов в будущем", – сказал председатель Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Мурадил Джумадилде уулу.

В отчете содержатся данные о карьерных планах молодежи, особенностях принятия решения при выборе профессии, и влияния на этот процесс профориентационных мероприятий. Кроме того, исследованы потребности рынка труда, ключевые компетенции работников по оценкам работодателей и текущие тенденции онлайн-рынка вакансий.

"В стране сохраняется разрыв между образовательными траекториями молодёжи и потребностями рынка труда. Действующая система профориентации в школах не в полной мере обеспечивает учащихся актуальной информацией о востребованных профессиях, навыках и перспективах трудоустройства. Это приводит к тому, что значительная часть выпускников выбирает специальности, не имеющие достаточного спроса у работодателей, или ориентируется на трудовую миграцию", - отмечено в документе.

Источник: gctu-cgs.org


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450676
Теги:
профсоюзы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  