Конфедерация профсоюзов призывает расширять обучение работников торговли

154  0
- Светлана Лаптева
Отсутствие возможностей для обучения и повышения квалификации является одной из важных проблем в сфере торговли. Ее необходимо решать. Мнением об этом поделилась в ходе интервью для сайта Всеобщей конфедерации профсоюзов председатель Конфедерации профсоюзов работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и различных форм предпринимательства Наталья Чернышева.

"В эпоху стремительного развития цифровых технологий, постоянно меняющейся структуры производства и торговли профессиональное образование и постоянное повышение квалификации совершенно необходимы", – подчеркнула Чернышева.

Среди других факторов, которые воздействуют на положение работников и профсоюзов в сферах торговли, общественного питания, потребительской кооперации и различных форм предпринимательства, профлидер отметила трудности при создании профорганизаций на предприятиях из-за негативной позиции администрации.

На профсоюзную работу влияет и в целом специфика социального партнерства в сфере торговли. Наши профсоюзы, отметила Чернышева, заинтересованы в ведении диалога с социальными партнерами. Они стремятся активно участвовать – вместе с национальными профцентрами в своих странах – как в улучшении законодательных основ в целом профсоюзной деятельности, так и непосредственно нормативной базы, регулирующей функционирование торговой отрасли.

Наталья Чернышева считает необходимым формировать благоприятную среду для развития профсоюзного движения и сотрудничества с работодателями и государством.

"К сожалению, нередко мы наблюдаем то, что в наших отраслях отсутствуют хорошо организованные, вертикально структурированные организации работодателей. Заключаются коллективные договоры на отдельных предприятиях торговли, но затем возникают сложности с партнерами – представителями бизнеса – на общеотраслевом уровне. Это тормозит развитие социального диалога", - считает профлидер.


URL: https://www.vb.kg/450677
Теги:
профсоюзы, Кыргызстан
