В Кыргызстане 29,6% молодежи выбирают профессию, чтобы работать за границей

- Светлана Лаптева
Более 60% молодёжи Кыргызстана к девятому классу уже определились или склоняются к определённому решению о своей профессии. Данные приведены в отчёте Федерации профессиональных союзов Кыргызстана. Отчёт состоит из двух основных блоков: "Рынок труда: востребованные профессии и профориентация" и "Рынок труда: востребованные профессии и навыки, профориентация и оплата труда".

Наиболее важным критерием выбора профессии для молодёжи остаётся личный интерес. Этот критерий назвали определяющим 56,5% опрошенных. На перспективу достойной оплаты труда ориентируется 40,6% респондентов. При этом 29,6% выбирают профессию, чтобы работать за границей. В отчёте обозначены и миграционные настроения молодёжи в целом.

"Миграционный дискурс стал составной частью кыргызского общества и нового поколения", - отмечается в исследовании. Это подтверждают данные опроса. 52% опрошенных молодых людей хотело бы жить и работать за границей.

"Высокий уровень миграционных настроений указывает на необходимость развития локальных возможностей для молодежи; усиления профориентации и карьерного планирования внутри страны; поддержки предпринимательства и высокооплачиваемых профессий в регионах страны", - делают вывод авторы отчёта.

Общая безработица в Кыргызстане невелика - 3,7% по итогам 2024 года. При этом Более 70% безработных Кыргызстана – люди в возрасте до 39 лет.

"В стране сохраняется разрыв между образовательными траекториями молодёжи и потребностями рынка труда. Действующая система профориентации в школах не в полной мере обеспечивает учащихся актуальной информацией о востребованных профессиях, навыках и перспективах трудоустройства. Это приводит к тому, что значительная часть выпускников выбирает специальности, не имеющие достаточного спроса у работодателей, или ориентируется на трудовую миграцию", - анализируют приведенные данные авторы отчёта.


