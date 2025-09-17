Погода
В Бишкеке пьяного милиционера уволили из МВД

В сети интернет распространилось видео с участием сотрудника милиции К. у. А. находившегося в состоянии алкогольного опьянения. При остановке сотрудниками УПСМ он устроил скандал, не подчинился законному требованию милиционеров и пытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данному факту было назначено служебное расследование. В ходе проверки сотрудниками СВР МВД установлены грубое нарушение служебной дисциплины и норм поведения, несовместимых со званием сотрудника милиции, а также действия, дискредитирующие органы внутренних дел.

"По результатам служебной проверки данный сотрудник уволен со службы по отрицательным мотивам.

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики последовательно занимает принципиальную позицию в отношении подобных фактов. Каждый случай нарушения закона или служебной дисциплины сотрудниками рассматривается строго и объективно, независимо от должности и звания.

МВД продолжает работу по выявлению и пресечению фактов, наносящих ущерб авторитету органов внутренних дел и дискредитирующих усилия государства", - говорится в сообщении ведомства.


