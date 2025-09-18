Наоя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира

Японский боксёр Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО), известный как "Монстр", уверенно защитил титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. В поединке в Нагое он победил узбекистанца Муроджона Ахмадалиева (14-2, 11 КО).

Бой продлился все 12 раундов. Иноуэ полностью контролировал ход встречи, умело комбинируя удары по корпусу и голове. Ахмадалиев старался отвечать, но большинство его атак не достигли цели. Итоговое решение судей было единогласным: 117-111, 118-110, 118-110 в пользу японца.

Таким образом, Иноуэ сохранил свои чемпионские пояса и остался непобеждённым. Для Ахмадалиева это поражение стало вторым в карьере.