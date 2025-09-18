Погода
Представители агентства из Кореи NIA рассказали об умных молочных фермах

Состоялась встреча заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Асель Кененбаевой с представителями южнокорейского Национального агентства информационного общества NIA (National Information Society Agency).Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В ходе встречи корейская сторона была проинформирована о текущих приоритетных направлениях в агропромышленном комплексе и цифровизации сельского хозяйства Кыргызстана. Кроме того подчеркнуто, что Министерством определены приоритетные задачи отрасли цифровизации такие как автоматизация процессов, а также создание агротехнопарка при поддержке Всемирного банка.

Представители Агентства в свою очередь представили инициативу по реализации в Кыргызстане смарт-проектов при поддержке Всемирного банка, в частности:

– создание умной фермы молочного производства;

– внедрение инноваций в сфере садоводства.

По итогам встречи решено образовать рабочие группы для дальнейшего продвижения озвученных направлений по созданию умных ферм, вместе с тем выражена готовность к тесному сотрудничеству и дальнейшим шагам по реализации совместных проектов.


