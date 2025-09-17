Погода
Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата мира по борьбе

Кыргызстанка Айпери Медет кызы пробилась в финал чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 76 кг, сообщает Prosports.kz.

Спортсменка уверенно прошла турнирную сетку:

В 1/8 финала досрочно победила турчанку Элмиру Ясин (10:0).

В четвертьфинале вырвала победу у чемпионки Панамерики из США Кэйли Рене Уэлкер (8:3), уступая по ходу схватки 2:3.

В полуфинале обыграла чемпионку Европы из Украины Анастасию Алпееву со счётом 10:5.

В финале Медет кызы встретится с Генесис Росангелой Валдез из Эквадора. Бой за золотую медаль состоится 17 сентября.


Теги:
вольная борьба, Кыргызстан
