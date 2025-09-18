II Российско-Кыргызский образовательный форум состоится в Бишкеке

23–24 сентября 2025 года в Бишкеке состоится II Российско-Кыргызский образовательный форум (РКОФ-2025). Форум станет ключевой площадкой для диалога между образовательными, научными организациями и бизнес-сообществом двух стран.

Темой второго Форума является вклад университетов России и Кыргызстана в развитие экономики и общества двух стран, практическое сотрудничество с индустриальными партнерами, в первую очередь по линии российско-кыргызских консорциумов технических, медицинских и аграрных вузов.

Состоятся круглые столы, дискуссионные панели и мастер-классы от экспертов в области образования, науки и бизнеса, презентации молодежных предпринимательских и стартап-проектов, сессии, посвященные развитию образовательной дипломатии, роли русского языка в построении успешной карьеры в Кыргызстане, актуальным требованиям рынка труда и трендам в подготовке кадров.

Запланировано более 20 семинаров, мастер-классов и круглых столов при участии представителей более 80 организаций. По результатам мероприятия ожидается подписание ряда соглашений о реализации совместных образовательных и исследовательских программ, в том числе в интересах реального сектора экономики двух стран.

Форум пройдет на площадках Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, Кыргызской государственной медицинской академии им. И.Ахунбаева, Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова и Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина.

Узнать о возможностях поступления на бюджетные места в вузы России можно будет на выставке российского высшего образования в рамках форума. Свои образовательные программы представят более 30 вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Астрахани, Томска, Уфы, Костромы, Красноярска, Омска и других городов.