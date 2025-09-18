Погода
$ 87.39 - 87.68
€ 101.90 - 102.85

II Российско-Кыргызский образовательный форум состоится в Бишкеке

165  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

23–24 сентября 2025 года в Бишкеке состоится II Российско-Кыргызский образовательный форум (РКОФ-2025). Форум станет ключевой площадкой для диалога между образовательными, научными организациями и бизнес-сообществом двух стран.

Темой второго Форума является вклад университетов России и Кыргызстана в развитие экономики и общества двух стран, практическое сотрудничество с индустриальными партнерами, в первую очередь по линии российско-кыргызских консорциумов технических, медицинских и аграрных вузов.

Состоятся круглые столы, дискуссионные панели и мастер-классы от экспертов в области образования, науки и бизнеса, презентации молодежных предпринимательских и стартап-проектов, сессии, посвященные развитию образовательной дипломатии, роли русского языка в построении успешной карьеры в Кыргызстане, актуальным требованиям рынка труда и трендам в подготовке кадров.

Запланировано более 20 семинаров, мастер-классов и круглых столов при участии представителей более 80 организаций. По результатам мероприятия ожидается подписание ряда соглашений о реализации совместных образовательных и исследовательских программ, в том числе в интересах реального сектора экономики двух стран.

Форум пройдет на площадках Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, Кыргызской государственной медицинской академии им. И.Ахунбаева, Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова и Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина.

Узнать о возможностях поступления на бюджетные места в вузы России можно будет на выставке российского высшего образования в рамках форума. Свои образовательные программы представят более 30 вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Астрахани, Томска, Уфы, Костромы, Красноярска, Омска и других городов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450687
Теги:
Россия, форум
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  