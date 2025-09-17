Сельхозпроизводителям выделено в лизинг почти 9 единиц сельхозтехники

В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям республики в части технического оснащения основных средств производства, перевооружения и модернизации машино-тракторного парка страны, расширения инфраструктуры технических сервисных служб, а также развития лизинга сельскохозяйственной техники с 2011 года реализуются кредитные линии "Гослизинг-1–6" и проект ЕАБР, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Все указанные проекты реализуются через ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк", являющиеся исполнительными операторами данных проектов.

С момента начала их реализации сельхозтоваропроизводителям республики было выдано в лизинг 8 735 единиц различной сельскохозяйственной техники на общую сумму 24,0 млрд сомов (без учета лизинга скота).