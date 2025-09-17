Погода
$ 87.26 - 87.72
€ 101.90 - 102.85

В Бишкеке обсудили действия по надзору за болезнями водных животных

175  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в Бишкеке состоялся консультационный семинар, посвященный завершающему этапу разработки плана действий по надзору за болезнями водных животных в секторе аквакультуры. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Мероприятие было организовано Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) совместно с Ветеринарной службой и Департаментом рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Разрабатываемый план - это важный шаг для развития аквакультуры в Кыргызстане. Он позволит:

  1. Внедрить системный подход для оценки экономических и социальных последствий болезней водных животных;
  2. Учесть специфику местных условий и определить ключевые потребности сектора;
  3. Выстроить систему эпиднадзора за болезнями в соответствии как с национальными задачами, так и с международными стандартами.

Это необходимая мера для защиты здоровья рыб, устойчивого развития отрасли и обеспечения продовольственной безопасности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450689
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  