В Бишкеке обсудили действия по надзору за болезнями водных животных

Сегодня в Бишкеке состоялся консультационный семинар, посвященный завершающему этапу разработки плана действий по надзору за болезнями водных животных в секторе аквакультуры. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Мероприятие было организовано Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) совместно с Ветеринарной службой и Департаментом рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Разрабатываемый план - это важный шаг для развития аквакультуры в Кыргызстане. Он позволит:

Внедрить системный подход для оценки экономических и социальных последствий болезней водных животных; Учесть специфику местных условий и определить ключевые потребности сектора; Выстроить систему эпиднадзора за болезнями в соответствии как с национальными задачами, так и с международными стандартами.

Это необходимая мера для защиты здоровья рыб, устойчивого развития отрасли и обеспечения продовольственной безопасности.