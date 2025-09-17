В Бишкеке обсудили действия по надзору за болезнями водных животных

Сегодня в Бишкеке состоялся консультационный семинар, посвященный завершающему этапу разработки плана действий по надзору за болезнями водных животных в секторе аквакультуры. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.
Мероприятие было организовано Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) совместно с Ветеринарной службой и Департаментом рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.
Разрабатываемый план - это важный шаг для развития аквакультуры в Кыргызстане. Он позволит:
Это необходимая мера для защиты здоровья рыб, устойчивого развития отрасли и обеспечения продовольственной безопасности.