Россия и Кыргызстан будут совместно заниматься защитой исторической правды

282  0
- Светлана Лаптева
Сегодня в рамках II Международной научной конференции "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" был подписан Меморандум, который будет способствовать объединению усилий по сохранению памяти об общей истории России и Кыргызстана,

отражаемой в том числе в учебной литературе, а также развитию просветительской, экспертной, консультационной, общественно значимой гуманитарной деятельности в области истории.

Документ подписали помощник Президента РФ, Председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению при Президенте РФ Владимир Мединский и Государственный секретарь Кыргызской Республики Марат Иманкулов.

Участников форума приветствовал президента Российской Федерации Владимир Путин:

"Уважаемые друзья! Приветствую вас на II Международной научно-практической конференции "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации".

Отрадно, что проведение ваших форумов становится доброй традицией и сегодня Республика Алтай вновь гостеприимно встречает ведущих учёных, экспертов, представителей органов власти из России и зарубежных стран.

Нынешняя конференция, её открытые, конструктивные дискуссии посвящены обсуждению широкого круга научных проблем тюркологии и алтаистики, а также вопросам, связанным с происхождением других народов Евразии, ведь этот континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций.

Уверен, что общие страницы истории, ратные и трудовые свершения наших предков должны стать прочным фундаментом для успешного развития межрегионального и международного гуманитарного взаимодействия, укрепления дружбы и взаимопонимания между людьми. Желаю вам плодотворной работы и всего наилучшего".


URL: https://www.vb.kg/450692
Теги:
Россия, Кыргызстан
