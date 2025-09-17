Bishkek Snow Leopard Run давно вышел за рамки простого спортивного события

Этот марафон - это не только тысячи участников, но и конкретный вклад в сохранение снежного барса и всей экосистемы Кыргызстана. Каждый год часть собранных средств направляется на проекты по охране природы, и именно это делает забег уникальным. Он объединяет людей, любящих спорт, с теми, кто ежедневно работает на благо природы, защищая редких животных от браконьерства. В 2025 году событие стало еще более значимым – впервые заявлена полная марафонская дистанция 42,2 км, а сам старт включен в международную серию TAN, объединяющую марафоны тюркских стран.

Генеральный директор Nomad Sport Арслан Малдыбаев напомнил, что история марафона началась всего шесть лет назад, но за это время он превратился из небольшого старта для энтузиастов в масштабное событие, способное собирать тысячи участников и привлекать внимание международного бегового сообщества.

"Когда мы начинали, любителей бега в Бишкеке было очень мало. Сегодня ситуация изменилась и спорт стал частью городской жизни, а Snow Leopard Run знают даже те, кто никогда не выходил на дистанцию. Этот марафон – не просто старт, он формирует культуру здорового образа жизни и показывает, что спорт может быть полезен для общества", – подчеркнул он.

По словам Малдыбаева, нынешний год стал для команды особенно важным. Забег прошел сертификацию марафонской дистанции 42,2 км Международной ассоциации марафонов и пробегов (AIMS), что позволило включить Бишкек в мировой календарь и официально фиксировать рекорды трассы. Параллельно Bishkek Snow Leopard Run вошел в серию TAN, которая объединяет марафоны в Баку, Алматы, Туркестане и Самарканде.

"Конечно, наша трасса непростая – горная местность и подъемы не дают легких рекордов. Но именно в этом есть своя особенность, а признание AIMS и участие в TAN – это возможность заявить о Кыргызстане на международной арене. Для бегунов это тоже новая мотивация, ведь пробежав серию стартов, они получают особую медаль и статус международного марафонца", – добавил директор.

Он также рассказал куда были направлены средства, собранные в прошлом году. По итогам Snow Leopard Run-2024 организаторам удалось собрать 1,1 млн сомов, которые пошли на закупку формы для 96 егерей в семи областях страны. Это утепленные комплекты с множеством карманов, сшитые индивидуально под каждого сотрудника.

"Мы обсуждали с Министерством природы, какая поддержка наиболее актуальна, и пришли к выводу, что егеря – это настоящие бойцы невидимого фронта. Они постоянно в горах, проходят десятки километров маршрутов, охраняют барса и всю экосистему. Для нас было важно помочь именно им", – отметил Арслан Малдыбаев.

Новый марафон – новые цели

Если прошлый год был посвящен экипировке, то в этом году организаторы ставят перед собой новую цель. Средства, собранные на Snow Leopard Run-2025, будут направлены на приобретение подзорной трубы для наблюдения за снежным барсом и другими редкими видами животных. Со слов директора "Фонда Илбирс" Заирбека Кубанычбекова, стоимость такого оборудования начинается от 2000 евро и может достигать 6000.

"Качественные подзорные трубы позволяют с расстояния до трех километров различать не только количество животных, но и их половозрастной состав. Эти данные критически важны для прогнозов и оценки состояния экосистемы. Сегодня численность снежного барса в Кыргызстане оценивается примерно в 300–500 особей, и без регулярных наблюдений сложно понять, как меняется ситуация. Барс – индикатор природы, ведь если его численность сокращается, значит, происходят серьезные изменения, которые необходимо выявлять вовремя. И без профессиональной техники это сделать невозможно. Собранные данные помогут точнее прогнозировать будущее популяции и строить программы по ее сохранению", – пояснил он.

На благо страны

Важность спортивного сотрудничества во благо природы подчеркнул и начальник управления биоресурсов Минприроды КР Кумар Мамбеталиев. Он отметил, что государство поддерживает инициативу и намерено и дальше сотрудничать с Nomad Sport.

"Мы работаем вместе с 2019 года – закупали фотоловушки, передавали транспорт для инспекций, обновили технику в столичном ботаническом саду, теперь егеря получат новую качественную форму. Это пример того, как гражданское общество и государственные структуры могут дополнять друг друга. В этом году мы также выйдем на старт вместе с бегунами, чтобы показать, что спорт и природа должны и могут идти рядом", – резюмировал он.

Напомним, Bishkek Snow Leopard Run 2025 состоится в Бишкеке 21 сентября.

Старт главных дистанций пройдет на площади "Ала-Тоо", а забег на 5 км начнется у кинотеатра "Манас" (​​проспект Чынгыза Айтматова, 47а). Участники смогут выбрать одну из дистанций: 5 км, 14 км, 21.1 км или 42.2 км. Также в рамках мероприятия традиционно состоится детский забег на дистанции от 100 м до 1 км.