В Балыкчы началась активная фаза учений КСБР ЦАР "Рубеж-2025"

Сегодня в Кыргызской Республике на территории учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" началась активная фаза командно-штабного учения с Коллективными силами быстрого развёртывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2025". Тема учения: "Подготовка и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ".

В торжественной церемонии открытия учения приняли участие Первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики генерал-майор Эрлис Тердикбаев, Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов, Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Бакытбек Жетигенов, представители вооруженных сил Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и приглашенные должностные лица.

На строевой плац, где были построены контингенты, участвующие в учении, были внесены Боевые Знамена 8-й гвардейской мотострелковой Режицкой ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени Ивана Панфилова, которые затем при торжественном прохождении знаменщики пронесли в едином строю с флагами Организации и государств.

Первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики генерал-майор Эрлис Тердикбаев, выступая на церемонии, в частности, сказал: "Сегодня перед нашими странами стоят единые задачи – защита суверенитета, территориальной целостности и стабильности на пространстве ОДКБ. Обстановка в мире нестабильна, и мы обязаны быть готовы к любым вызовам: от транснациональных угроз до попыток дестабилизации в нашем регионе.

Учение "Рубеж - 2025" – это не просто тренировка, это проверка нашей боеготовности, взаимодействия, доверия и способности действовать как единая сила в условиях современной угрозы.

На полигоне будут отрабатываться элементы взаимодействия командования, манёвренности и огневого поражения. От каждого военнослужащего требуется четкость, дисциплина, высокий уровень подготовки и преданность своему делу.

Уверен, что вы с честью и достоинством справитесь с поставленными задачами, продемонстрируете сплоченность и слаженность Коллективных сил и подтвердите, что Центральноазиатский регион под надежной защитой.".

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов, выступая на церемонии открытия, сказал: "Учение начинается в сложной международной обстановке. В различных регионах мира появляются новые очаги напряженности, обостряются старые конфликты.

Основной угрозой государствам Центральноазиатского региона является реальная возможность перемещения радикальных экстремистских группировок с Ближнего Востока к южным границам государств региона, распространения их идеологии на территории наших стран, вовлечения молодежи в террористические организации.

В этих условиях для успешного решения боевых задач необходимо четкое взаимодействие национальных вооруженных сил, других силовых структур государств региона и Коллективных сил ОДКБ.

Коллективные силы быстрого развертывания Центральноазиатского региона были созданы для обеспечения военной безопасности государств региона, в том числе для участия в отражении внешней военной агрессии и проведения контртеррористических операций.

Сегодня Коллективные силы быстрого развертывания являются важным компонентом Войск (Коллективных сил) Организации и должны быть готовыми к своевременному и адекватному реагированию на возникающие вызовы и угрозы национальной и коллективной безопасности в Центральноазиатском регионе.

Предстоящие учения направлены на слаживание органов управления, совершенствование практических навыков командиров и штабов при подготовке и ведении боевых действий, а также боевого мастерства, профессионализма и полевой выучки личного состава национальных контингентов.

Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность Министерству обороны Кыргызской Республики за большую подготовительную работу и создание условий для качественного проведения учения.

Уверен, что учение послужит дальнейшему совершенствованию и повышению готовности Коллективных сил к выполнению задач по предназначению и пройдет на высоком методическом и организационном уровне.

Желаю всем участникам учений успешной отработки учебно-боевых задач".

На территории учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" и в акватории озера Иссык-Куль под руководством начальника Главного управления повседневной деятельности войск Министерства обороны Кыргызской Республики полковника Алмаза Кожошева проводится командно-штабное учение "Рубеж-2025", нацеленное на отработку вопросов подготовки и ведения боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.

В учении "Рубеж-2025" принимают участие воинские контингенты Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Общая численность участников учения составляет около 1200 человек и 500 единиц военной и специальной техники, в т.ч. самолетов, вертолетов, БпЛА и боевых катеров.

Напомним, что в состав КСБР ЦАР, сформированных в 2001 году на основании Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ, входят части и подразделения постоянной готовности вооруженных сил, оснащенные современными системами вооружения и военной техникой. Основными задачами КСБР ЦАР являются участие в отражении внешней военной агрессии и в проведении совместных контртеррористических операций.