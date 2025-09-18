Аликбек Джекшенкулов: Китайская философия учит прагматизму

Экс-глава МИД КР, чрезвычайный и полномочный посол Аликбек Джекшенкулов – о сотрудничестве с Китаем, значении инициативы "Один пояс, один путь" и перспективах ШОС.

– Ваша оценка сегодняшних отношений между Кыргызстаном и Китаем. Ваше мнение как профессионального дипломата?

– Если проанализировать то, что сделано в двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Китаем, я бы сказал, что сегодня наши отношения находятся на самом высоком уровне за весь период независимости Кыргызстана. Надо отметить, что руководство Китая и правительство этой страны с первых дней провозглашения нашего суверенитета уделяли большое внимание двусторонним и многосторонним отношениям, поддерживали Кыргызстан во всех начинаниях и проблемах. Прежде всего в экономике, культурно-гуманитарной сфере, образовании молодежи, науке, безопасности. Если рассматривать весь комплекс, то сегодня сделано немало, и мы можем этим гордиться.

Как вы знаете, в рамках китайской инициативе "Один пояс, один путь" у нас реализуются несколько инфраструктурных проектов в энергетике и экономике. Вы считаете правильным, что Кыргызстан поддержал эту инициативу, учитывая наличие и других стратегических партнеров?

– История развития инициативы "Один пояс, один путь" показала, что она была крайне актуальной для стран Центральной Азии, включая Кыргызстан. Среди реализованных проектов можно отметить достижения в сфере энергетики и коммуникаций. Особенно важно, что подписаны соглашения по железной дороге Китай – Кыргызстан – Узбекистан, и процесс реализации уже начался. Кыргызстан фактически из тупиковой страны превращается в транзитную. Кроме того, ежегодно Китай оказывает нашей стране грантовую помощь практически во всех сферах: от МИД до других министерств, а это техника, оборудование, автомобили, строительство и ремонт. Китай бесплатно обучает наших студентов. Сегодня уже сформировался пласт молодежи, получившей образование в КНР и работающей во благо Кыргызстана и развития двусторонних отношений. Отдельно хочу отметить, что инициатива "Один пояс, один путь" становится особенно полезной в условиях нестабильности мировой безопасности и торговли. Когда мировая торговля фактически разрушена, Китай играет роль стабилизатора евразийского континента благодаря продуманной экономической политике. Несмотря на санкционное давление, эта программа позволяет нашей экономике и торговым связям с Китаем, Россией и другими странами развиваться и оставаться устойчивыми.

– В одном из ваших интервью вы говорили, что ШОС – это своего рода альтернатива западным союзам. Как вы думаете, в ближайшие 10 лет можно ли ожидать, что страны ШОС станут абсолютно независимыми от западного миропорядка?

– Инициатива ШОС, ее дух и программы дают большую надежду для таких маленьких стран, как Кыргызстан. В программных документах ШОС четко закреплены равноправные и взаимовыгодные отношения без доминирования. Все решения принимаются конструктивно, с учетом мнений всех стран-участниц, что очень важно. Мы уже перешли от эпохи двухполярного мира и последующего доминирования США к многополярному миру. Жизнь показывает, что это более справедливо. Учет голосов всех стран, независимо от их размеров, экономики и возможностей, обеспечивает стабильность и надежду на справедливое будущее. После последнего саммита ШОС и принятия Ташкентской декларации Запад отреагировал на это весьма ревностно. Это показатель того, что ШОС набирает силу и становится организацией, влияющей на мировые процессы, а не только на Евразийский континент. Сегодня можно сказать, что ШОС выходит на передний план мирового порядка благодаря равноправным отношениям, общим духовным ценностям и интересам народов региона. По численности населения, экономическому и человеческому потенциалу, технологическому развитию, особенно в Китае, ШОС уже стал мощным фактором международной политики и будет играть все более значимую роль в будущем.

– Вы говорили, что периодически посещаете Китай и видите, как за 30 лет он стремительно вырос. На ваш взгляд, какие качества помогли Китаю достичь такого успеха? Это связано с менталитетом или с системой управления?

– Думаю, что здесь сошлись несколько факторов. Во-первых, это авторитет власти. Во-вторых, трудолюбие народа. В-третьих, дисциплина. И, конечно, философия. Китайская философия, начиная с "Книги перемен" и конфуцианства, очень глубокая. Она пронизывает жизнь человека, его мысли и поступки. Когда-то я впервые прочитал Конфуция и "Книгу перемен". Честно говоря, читать тяжело – нужно быть китайцем, чтобы полностью понять смысл. Но даже то, что мне удалось осмыслить, показалось очень глубоким. В центре этой философии стоит личность человека: его мысли, его деяния, его жизнь. Каждый человек сам творит свое счастье. Не стоит забывать, что Китай – это древнейшая цивилизация. И если когда-то бумага, порох и арабский алфавит пришли с Востока на Запад, то сегодня, как показывает история, спираль развития вновь возвращается на Восток. Мы становимся свидетелями восточного возрождения. Восток будет развиваться и процветать и я в этом уверен. Сегодня в рамках ШОС объединяются страны, такие разные, как Китай, Индия, Пакистан, Иран. Но правительства этих государств находят общее понимание: стабильность, уважение друг к другу, взаимная поддержка. Это очень важно. Китайская философия учит прагматизму. Помните известное выражение Дэн Сяопина: "Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей". Вот суть китайского подхода – работать во благо страны. А общее благо возвращается народу. Я сторонник того, чтобы Кыргызстан очень тесно сотрудничал с Китаем. Уверен, что это принесет пользу нашим народам, и сейчас, и в будущем.