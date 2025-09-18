Погода
$ 87.39 - 87.68
€ 101.90 - 102.85

Аликбек Джекшенкулов: Китайская философия учит прагматизму

336  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-глава МИД КР, чрезвычайный и полномочный посол Аликбек Джекшенкулов – о сотрудничестве с Китаем, значении инициативы "Один пояс, один путь" и перспективах ШОС.

– Ваша оценка сегодняшних отношений между Кыргызстаном и Китаем. Ваше мнение как профессионального дипломата?

– Если проанализировать то, что сделано в двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Китаем, я бы сказал, что сегодня наши отношения находятся на самом высоком уровне за весь период независимости Кыргызстана. Надо отметить, что руководство Китая и правительство этой страны с первых дней провозглашения нашего суверенитета уделяли большое внимание двусторонним и многосторонним отношениям, поддерживали Кыргызстан во всех начинаниях и проблемах. Прежде всего в экономике, культурно-гуманитарной сфере, образовании молодежи, науке, безопасности. Если рассматривать весь комплекс, то сегодня сделано немало, и мы можем этим гордиться.

Как вы знаете, в рамках китайской инициативе "Один пояс, один путь" у нас реализуются несколько инфраструктурных проектов в энергетике и экономике. Вы считаете правильным, что Кыргызстан поддержал эту инициативу, учитывая наличие и других стратегических партнеров?

– История развития инициативы "Один пояс, один путь" показала, что она была крайне актуальной для стран Центральной Азии, включая Кыргызстан. Среди реализованных проектов можно отметить достижения в сфере энергетики и коммуникаций. Особенно важно, что подписаны соглашения по железной дороге Китай – Кыргызстан – Узбекистан, и процесс реализации уже начался. Кыргызстан фактически из тупиковой страны превращается в транзитную. Кроме того, ежегодно Китай оказывает нашей стране грантовую помощь практически во всех сферах: от МИД до других министерств, а это техника, оборудование, автомобили, строительство и ремонт. Китай бесплатно обучает наших студентов. Сегодня уже сформировался пласт молодежи, получившей образование в КНР и работающей во благо Кыргызстана и развития двусторонних отношений. Отдельно хочу отметить, что инициатива "Один пояс, один путь" становится особенно полезной в условиях нестабильности мировой безопасности и торговли. Когда мировая торговля фактически разрушена, Китай играет роль стабилизатора евразийского континента благодаря продуманной экономической политике. Несмотря на санкционное давление, эта программа позволяет нашей экономике и торговым связям с Китаем, Россией и другими странами развиваться и оставаться устойчивыми.

– В одном из ваших интервью вы говорили, что ШОС – это своего рода альтернатива западным союзам. Как вы думаете, в ближайшие 10 лет можно ли ожидать, что страны ШОС станут абсолютно независимыми от западного миропорядка?

– Инициатива ШОС, ее дух и программы дают большую надежду для таких маленьких стран, как Кыргызстан. В программных документах ШОС четко закреплены равноправные и взаимовыгодные отношения без доминирования. Все решения принимаются конструктивно, с учетом мнений всех стран-участниц, что очень важно. Мы уже перешли от эпохи двухполярного мира и последующего доминирования США к многополярному миру. Жизнь показывает, что это более справедливо. Учет голосов всех стран, независимо от их размеров, экономики и возможностей, обеспечивает стабильность и надежду на справедливое будущее. После последнего саммита ШОС и принятия Ташкентской декларации Запад отреагировал на это весьма ревностно. Это показатель того, что ШОС набирает силу и становится организацией, влияющей на мировые процессы, а не только на Евразийский континент. Сегодня можно сказать, что ШОС выходит на передний план мирового порядка благодаря равноправным отношениям, общим духовным ценностям и интересам народов региона. По численности населения, экономическому и человеческому потенциалу, технологическому развитию, особенно в Китае, ШОС уже стал мощным фактором международной политики и будет играть все более значимую роль в будущем.

– Вы говорили, что периодически посещаете Китай и видите, как за 30 лет он стремительно вырос. На ваш взгляд, какие качества помогли Китаю достичь такого успеха? Это связано с менталитетом или с системой управления?

– Думаю, что здесь сошлись несколько факторов. Во-первых, это авторитет власти. Во-вторых, трудолюбие народа. В-третьих, дисциплина. И, конечно, философия. Китайская философия, начиная с "Книги перемен" и конфуцианства, очень глубокая. Она пронизывает жизнь человека, его мысли и поступки. Когда-то я впервые прочитал Конфуция и "Книгу перемен". Честно говоря, читать тяжело – нужно быть китайцем, чтобы полностью понять смысл. Но даже то, что мне удалось осмыслить, показалось очень глубоким. В центре этой философии стоит личность человека: его мысли, его деяния, его жизнь. Каждый человек сам творит свое счастье. Не стоит забывать, что Китай – это древнейшая цивилизация. И если когда-то бумага, порох и арабский алфавит пришли с Востока на Запад, то сегодня, как показывает история, спираль развития вновь возвращается на Восток. Мы становимся свидетелями восточного возрождения. Восток будет развиваться и процветать и я в этом уверен. Сегодня в рамках ШОС объединяются страны, такие разные, как Китай, Индия, Пакистан, Иран. Но правительства этих государств находят общее понимание: стабильность, уважение друг к другу, взаимная поддержка. Это очень важно. Китайская философия учит прагматизму. Помните известное выражение Дэн Сяопина: "Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей". Вот суть китайского подхода – работать во благо страны. А общее благо возвращается народу. Я сторонник того, чтобы Кыргызстан очень тесно сотрудничал с Китаем. Уверен, что это принесет пользу нашим народам, и сейчас, и в будущем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450698
Теги:
Китай, Кыргызстан, ШОС, Аликбек Джекшенкулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  