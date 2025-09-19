Погода
В Бишкеке пройдет Urban Night Fest

20 сентября в Бишкеке состоится Urban Night Fest - уникальный фестиваль для молодежи, предпринимателей и активных жителей города, объединяющий идеи устойчивого развития, современные технологии и социальную ответственность. Мероприятие пройдет с 14:00 до 22:00 в Кыргызском театре оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева, а с 12:00 начнется городской квест для всех желающих.

Участники квеста смогут изучить культурно-исторические объекты города под новым углом и познакомиться с возможными урбанистическими решениями. Квест плавно перенесет гостей на основную площадку фестиваля к 14:00. В официальной части в Малахитовом зале театра выступят представители Министерства культуры, информации и молодежной политики КР, посольства США в Кыргызстане, консульства США в Алматы, а также организации IDEA Центральная Азия и MoveGreen.

Программа фестиваля включает панельные дискуссии по транспорту, мобильности, устойчивому городскому дизайну, чистым технологиям, зеленым инновациям, а также роли креативной экономики и предпринимательства в развитии города. В течение дня будут работать интерактивные зоны: хабы инноваций и VR-станции от Maker Space, ярмарка малого бизнеса и креативных изделий от Wow.yarmarka, интерактивная карта с аудиогидом по Бишкеку от IDEA CA, а также практические сессии специалистов и волонтеров из США (Peace Corps и EducationUSA) по подготовке CV, написанию эссе, прохождению интервью и возможностям обучения за рубежом, включая сферу технологий и IT.

Фестиваль завершится неформальным общением, диджей-сетом, викторинами с призами, музыкой и едой, создавая праздничную атмосферу для всех гостей. Urban Night Fest Bishkek 2025 является частью каравана Урбан Фестивалей по Центральной Азии и проводится в рамках программы Go Viral!.

Вход бесплатный по предварительной регистрации.


