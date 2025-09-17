Чемпион Кыргызстана по футболу получит 70 тысяч долларов

Исполнительный комитет Кыргызского футбольного союза (КФС) утвердил повышение призовых фондов для национальных клубных турниров. Общая сумма выплат в 2025 году составит 230 тысяч долларов США, сообщает пресс-служба КФС.

Распределение призовых выглядит следующим образом:

Премьер-лига Кыргызстана - 150 тысяч долларов. Чемпион страны получит 70 тысяч долларов, серебряный призёр - 50 тысяч, бронзовый - 30 тысяч.

Кубок Кыргызстана - 50 тысяч долларов для победителя.

Суперкубок Кыргызстана - 30 тысяч долларов для победителя матча.

В КФС подчеркнули, что эта инициатива направлена на повышение престижа национальных турниров, усиление конкуренции и дополнительную мотивацию для клубов.