Президенту и главе ГКНБ пожаловались на коррупцию в Жайылском водхозе

В прошлом чабан и признанный селекционер новой породы овец, а ныне пенсионер из села Петровка Чуйской области Жундубаев Рыспек Абадович выступил с обращением к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Поводом стало его недовольство коррупцией и злоупотреблениями в районных и областных органах водного хозяйства Чуйской области.

По словам пенсионера, он всю жизнь работал честно, жил по совести и знает цену каждому сому. Поэтому он не может спокойно смотреть, как чиновники используют государственные средства в личных целях.

"Я всю жизнь трудился честно, жил по совести и знаю цену каждому сому. Поэтому не могу спокойно смотреть, как чужие руки берут то, что предназначено людям", - говорит Жундубаев.

Рыспек Абадович утверждает, что нынешний начальник "Жайылского районного управления водного хозяйства" в 2024–2025 годах не провёл капитальный ремонт ирригационных каналов и водоразделительных застав, хотя средства на эти цели выделялись регулярно.

"Каналы и другие ирригационные объекты остаются в прежнем состоянии. Финансы выделяются, но куда они уходят непонятно. Я уже неоднократно обращался в Минсельхоз и соответствующие органы проверить использование бюджетных средств, но пока безрезультатно", - говорит пенсионер.

Еще одной проблемой он называет использование так называемых "мертвых душ". По его словам, на ремонте каналов "Утеген" и "Жетиген" официально числились 11 работников, хотя фактически трудились только пятеро. При этом зарплаты и командировочные начислялись на всех, а часть средств, как утверждает Жундубаев, уходили в карман начальника.

Также и 13-я зарплата за 2024 год должна была быть выдана сотрудникам Жайылского районного управления водного хозяйства, но никто ее не получил. Только после обращения пенсионера в прокуратуру он вернул 1 миллион сомов, однако, как утверждает Жундубаев, лишь отделался выговором.

"Как минимум, в отношении него должно было бы возбуждено уголовное дело, но он лишь получил выговор, хотя факты присвоения средств и злоупотребления полномочиями были очевидны. Он открыто хвастался своими связями с министром сельского хозяйства и уверял, что привлечь его к ответственности невозможно", - говорит он.

Не меньшие претензии у бывшего чабана и к другим руководителям водного хозяйства региона. Так, по его словам, глава отдела БЧК Ак-Суу Московского района также использует бюджетные средства ненадлежащим образом и "мертвые души".

"Комиссия фиксировала нарушения, но они замалчивались руководством. Неизвестно, куда ушли стройматериалы и цемент, какие работы были проведены. Все это использовалось в личных целях. Когда я спрашивал, почему нет рабочих, отвечали: "Нет денег", - рассказывает пенсионер.

По словам Жундубаева, он не ищет ни славы, ни сенсаций. Его цель добиться справедливости. Он уверен, что если в стране президентом провозглашен курс на борьбу с коррупцией, то порядок должен быть наведен не только в столичных ведомствах, но и в районных структурах, где нарушения зачастую остаются незамеченными.