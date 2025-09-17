В Бишкеке задержали кибермошенника при получении 500 тыс. сомов

В Бишкеке задержали подозреваемого в вымогательстве 500 тысяч сомов через соцсети. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 2 сентября в милицию обратился гражданин А.С. с заявлением о вымогательстве. По его словам, неизвестные лица путем угроз требовали от него деньги.

Как выяснилось, ранее этим летом через социальную сеть Instagram ему предлагали незаконную работу - продажу банковских карт. Получив отказ, злоумышленники начали систематически звонить с зарубежных номеров и вымогать деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый М.Т., 2002 года рождения. Его задержали при получении денежных средств от потерпевшего.

Подозреваемый был водворен в ИВС.