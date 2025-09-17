Погода
$ 87.26 - 87.72
€ 101.90 - 102.85

В Бишкеке задержали кибермошенника при получении 500 тыс. сомов

219  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержали подозреваемого в вымогательстве 500 тысяч сомов через соцсети. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 2 сентября в милицию обратился гражданин А.С. с заявлением о вымогательстве. По его словам, неизвестные лица путем угроз требовали от него деньги.

Как выяснилось, ранее этим летом через социальную сеть Instagram ему предлагали незаконную работу - продажу банковских карт. Получив отказ, злоумышленники начали систематически звонить с зарубежных номеров и вымогать деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый М.Т., 2002 года рождения. Его задержали при получении денежных средств от потерпевшего.

Подозреваемый был водворен в ИВС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450707
Теги:
задержание, Интернет, мошенничество, социальные сети, Бишкек, киберугроза
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  