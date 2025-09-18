В Кыргызстане предлагают создать Центр независимых экспертиз

В Бишкеке прошёл двухдневный обучающий семинар, посвящённый защите свободы выражения мнений и вопросам применения статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) в контексте антиэкстремистского законодательства. Мероприятие организовали "Бир Дуйно – Кыргызстан" совместно с Информационно-Аналитическим центром "Сова".

В семинаре приняли участие адвокаты, правозащитники, международные эксперты, представители Института Омбудсмена и государственных органов. Участники обсудили необходимость приведения национальных подходов к международным стандартам прав человека, подчеркнув, что борьба с экстремизмом не должна ущемлять фундаментальные права, закреплённые в Конституции и международных документах.

Эксперты отметили, что Национальный центр противодействия политическим правонарушениям (НЦПП КР) находится под угрозой ликвидации, но пока ещё есть возможность для адвокации и защиты его статуса. Особое внимание уделялось рискам, с которыми сталкиваются адвокаты в этой сфере: зафиксированы случаи арестов, ограничен доступ к жертвам и к базе данных экстремистских материалов при Министерстве юстиции КР.

В ходе семинара были разработаны рекомендации по продвижению и защите статьи 19 МПГПП, среди которых:

Уточнение понятия "экстремизм" в законодательстве КР и гармонизация его с международными стандартами, включая подходы ОБСЕ.

Создание института независимой лингвистической и комплексной экспертизы, а также разработка обучающих программ для судебной системы, прокуратуры и силовых структур.

Формирование экспертной группы и создание Центра независимой лингвистической и комплексной экспертизы.

Проведение тренингов для журналистов и медиа работников для повышения осведомлённости общества о значении независимой экспертизы и состязательности судебных процессов.

Анализ действующих законов о судебно-экспертной деятельности и лицензировании, а также публикация научно-обоснованных методик экспертизы.

Разработка глоссария терминов по данной теме на кыргызском и русском языках с последующим переводом на другие местные языки.

Подготовка предложений по внесению изменений в Уголовно-процессуальный кодекс КР.

Организаторы семинара подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества с международными организациями и поиска ресурсов для реализации этих инициатив через "Бир Дуйно" и ИЦ "Сова".