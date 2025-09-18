Поздний гол ван Дейка принес "Ливерпулю" победу над "Атлетико"

ФК "Ливерпуль" в драматичном стиле одержал победу над мадридским "Атлетико" (3:2) в матче Лиги чемпионов. Решающий гол на 92-й минуте забил капитан команды Вирджил ван Дейк.

Уже к шестой минуте англичане повели 2:0. Сначала после удара со штрафного и рикошета отличился Эндрю Робертсон - всего второй его гол в Лиге чемпионов. Затем Мохамед Салах удвоил преимущество, сыграв в привычное "стенку" с Райаном Гравенберхом и пробив мимо Яна Облака. Египтянин был близок и к дублю, но его удар со штрафной линии угодил в штангу.

Однако "Атлетико" сумел вернуться в игру. Маркос Льоренте, которому особенно везет на "Энфилде" (четыре из семи его голов в ЛЧ пришлись именно на этот стадион), сначала сократил отставание, замкнув передачу Джакомо Распадори, а затем сравнял счет с помощью удара, изменившего траекторию после рикошета от Алексиса Мак Аллистера.

При счете 2:2 "Атлетико" выглядел готовым увезти очко, но на второй добавленной минуте Вирджил ван Дейк замкнул навес ударом головой и принес "красным" победу. Для "Ливерпуля" это уже пятая победа в сезоне, добытая в компенсированное время - четыре в АПЛ и теперь одна в Лиге чемпионов.

Матч не обошелся без скандала: главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне был удален за перепалку с болельщиком, который, по его словам, оскорблял его на протяжении всего матча. После игры аргентинец признал заслуги соперника: "Великолепный гол ван Дейка".

Для "Ливерпуля" встреча стала еще и дебютной для самого дорогого трансфера в истории английского футбола - Александра Исака, приобретенного за £125 млн. Форвард начал в старте, но был заменен на 58-й минуте, успев нанести два удара и несколько раз обострить игру.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что команда вновь усложнила себе жизнь:

"Мы не должны были доводить игру до такого финала. Но мы снова нашли способ выиграть".

"Ливерпуль начинает групповой этап с победы и подтверждает репутацию команды, умеющей вырывать результат в самых напряженных концовках.