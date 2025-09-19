В Казахстане открыли самый крупный гребной канал в Центральной Азии

В казахстанском городе Туркестан состоялось открытие уникального спортивного объекта - гребного канала, не имеющего аналогов в Центральной Азии. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Новый комплекс соответствует международным стандартам ICF и FISA, что позволит проводить соревнования самого высокого уровня. На церемонии открытия присутствовал президент Международной федерации каноэ Томас Кониеццко, отметивший высокий уровень объекта.

Площадь канала составляет около 100 гектаров, длина - 2,5 км. Он совмещает несколько функций: проведение международных турниров, учебно-тренировочные сборы национальных команд и зону отдыха для жителей города. На территории также расположены гостиница, зрительские трибуны и городской пляж протяжённостью около 1 км.

Вода из канала используется для ирригационной системы Туркестана и орошения зелёного пояса.

Сегодня в Казахстане академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, а также гребной слалом развиваются в 12 регионах, где более 6 тысяч человек занимаются под руководством 174 тренеров. Новый объект станет важным шагом для развития этих олимпийских видов спорта в стране.