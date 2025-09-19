Погода
$ 87.30 - 87.73
€ 101.90 - 102.85

В Казахстане открыли самый крупный гребной канал в Центральной Азии

151  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В казахстанском городе Туркестан состоялось открытие уникального спортивного объекта - гребного канала, не имеющего аналогов в Центральной Азии. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Новый комплекс соответствует международным стандартам ICF и FISA, что позволит проводить соревнования самого высокого уровня. На церемонии открытия присутствовал президент Международной федерации каноэ Томас Кониеццко, отметивший высокий уровень объекта.

Площадь канала составляет около 100 гектаров, длина - 2,5 км. Он совмещает несколько функций: проведение международных турниров, учебно-тренировочные сборы национальных команд и зону отдыха для жителей города. На территории также расположены гостиница, зрительские трибуны и городской пляж протяжённостью около 1 км.

Вода из канала используется для ирригационной системы Туркестана и орошения зелёного пояса.

Сегодня в Казахстане академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, а также гребной слалом развиваются в 12 регионах, где более 6 тысяч человек занимаются под руководством 174 тренеров. Новый объект станет важным шагом для развития этих олимпийских видов спорта в стране.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450714
Теги:
гребля, Казахстан, строительство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
    Комментарии
    или авторизуйтесь
    Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
    Правила комментирования
    На нашем сайте нельзя:
    • нецензурно выражаться
    • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
    • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
    • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
    • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
    • публиковать комментарии в транслите
    • выделять комментарии заглавным шрифтом
    • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
    • писать под одной новостью комментарии под разными никами
    • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
    • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
    НАВЕРХ  
    НАЗАД  