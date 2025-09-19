В Бишкеке открыт памятник Нүзүп бию

Сегодня в Бишкеке состоялось торжественное открытие памятника Нүзүпу Эсенбай уулу. Монумент установлен в центре кольцевой развязки на пересечении улиц Жайыл Баатыра и Б. Алыкулова (Мурманская). Об этом сообщает столичный муниципалитет

В церемонии приняли участие торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, а также мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев.

Выступая перед собравшимися, спикер Жогорку Кенеша подчеркнул важность установки памятника, отметив его значение для воспитания молодого поколения.

Отметим, что монумент был изготовлен на средства фонда "Нузуп миң башы", а работы по установке постамента, облицовке мрамором и благоустройству территории выполнены силами мэрии города Бишкек.