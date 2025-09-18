Погода
Билеты на матч "Кайрата" оказались дороже, чем в Европе

- Самуэль Деди Ирие
Посещение матча алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов может обойтись дороже, чем билеты на игры в Лиссабоне, Мадриде или Милане, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Telegram-канал "Дядя Ваня".

По информации блогера Сырыма Иткулова, стоимость билетов на матч с мадридским "Реалом" достигает 250 тысяч тенге, а пакет на несколько игр - до 1 миллиона тенге. На официальном сайте ФК "Кайрат" цена варьируется от 30 тысяч до 250 тысяч тенге.

В клубе пояснили, что ценовая политика соответствует требованиям турнира и международной практике проведения матчей Лиги чемпионов.

Для сравнения, на матч "Кайрата" против "Спортинга" в Лиссабоне билеты остаются доступнее - от 14 160 до 83 275 тенге, при этом 98% мест уже раскуплены.


футбол
