"Гримсби" впервые за 24 года вышел в четвертый раунд Кубка Карабао

Английский профессиональный футбольный клуб из города Клиторпс "Гримсби Таун" сенсационно обыграл молодежный состав "Шеффилд Уэнсдей" на выезде со счетом 1:0 и впервые за 24 года вышел в четвертый раунд Кубка Карабао.

Единственный гол был забит на 49-й минуте: Джейз Кабиа головой замкнул подачу, принёс победу Лиге Два "Маринерс" против команды, в стартовом составе которой было восемь игроков академии.

Около 6 000 фанатов "Гримсби" праздновали успех в Южном Йоркшире, при этом домашние болельщики были в меньшинстве из-за бойкота, связанного с протестами против владельца клуба Дежпона Чансири.

В другой встрече "Кристал Пэлас" прошел в следующий раунд, победив "Миллуолл" в серии пенальти 4:2 после того как соперник сравнял счёт в концовке (1:1).

"Гримсби" и "Шеффилд Уэнсдей" стали главными сенсациями второго раунда Кубка Карабао: "Маринерс" обыграли "Манчестер Юнайтед" по пенальти, а молодежь "Сова" удивила, победив "Лидс".