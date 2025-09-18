Погода
$ 87.39 - 87.68
€ 101.90 - 102.85

"Гримсби" впервые за 24 года вышел в четвертый раунд Кубка Карабао

138  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Английский профессиональный футбольный клуб из города Клиторпс "Гримсби Таун" сенсационно обыграл молодежный состав "Шеффилд Уэнсдей" на выезде со счетом 1:0 и впервые за 24 года вышел в четвертый раунд Кубка Карабао.

Единственный гол был забит на 49-й минуте: Джейз Кабиа головой замкнул подачу, принёс победу Лиге Два "Маринерс" против команды, в стартовом составе которой было восемь игроков академии.

Около 6 000 фанатов "Гримсби" праздновали успех в Южном Йоркшире, при этом домашние болельщики были в меньшинстве из-за бойкота, связанного с протестами против владельца клуба Дежпона Чансири.

В другой встрече "Кристал Пэлас" прошел в следующий раунд, победив "Миллуолл" в серии пенальти 4:2 после того как соперник сравнял счёт в концовке (1:1).

"Гримсби" и "Шеффилд Уэнсдей" стали главными сенсациями второго раунда Кубка Карабао: "Маринерс" обыграли "Манчестер Юнайтед" по пенальти, а молодежь "Сова" удивила, победив "Лидс".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450720
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  