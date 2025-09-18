Скончался известный журналист и научный деятель Үсөн Касыбеков

В Бишкеке 17 сентября на 76-м году жизни после непродолжительной болезни скончался Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, литературный критик, известный журналист и научный деятель Үсөн Касыбеков.

Усомудин Касыбеков родился 8 мая 1949 года в селе Шамшы Кочкорского района Нарынской области.

После окончания Литературного института имени Горького в Москве он вернулся на Родину и посвятил себя развитию отечественной культуры, науки и журналистики.

По приезде в Кыргызстан он работал главным редактором в ряде крупных издательств, трудился в Национальной академии наук КР, где занимался научной деятельностью.

Им написано несколько критических и художественных книг, среди которых особое место занимает фундаментальное исследование: "Народные эпические традиции и генезис кыргызской письменной прозы".

Значительная часть его жизни была связана с педагогикой: он преподавал в Кыргызском государственном университете имени Арабаева, Международном университете Кыргызстана, воспитал не одно поколение студентов.

Как журналист, он активно работал в газетах "Асаба", "Кыргыз Туусу", "Литературный Кыргызстан", "Фабула" и многих других изданиях. Он также стал автором и ведущим популярной телепередачи "Сөз чынынан бузулбайт" на государственном телевидении.

Үсөн Касыбеков был членом Союза журналистов СССР, Союза независимых писателей Кыргызстана. Государство высоко оценило его заслуги, наградив почётными грамотами и званием "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики".

Светлая память о нём сохранится не только в истории кыргызской литературы и науки, но и в сердцах родных и близких, друзей, коллег, учеников и многочисленных читателей. Для них он навсегда останется примером преданности делу, мудрости и человечности.

Прощание с Усомудином Касыбековым состоится 18 сентября по адресу: ул. Мамыркалиева, 16.( За зданием Чуйской облгосадминистрации)(https://2gis.kg/bishkek/geo/15763234351105958/74.661651,42.885005)

Похороны состоятся 19 сентября в 13.00 часов.