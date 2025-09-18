Погода
$ 87.39 - 87.68
€ 101.90 - 102.85

Скончался известный журналист и научный деятель Үсөн Касыбеков

226  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 17 сентября на 76-м году жизни после непродолжительной болезни скончался Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, литературный критик, известный журналист и научный деятель Үсөн Касыбеков.

Усомудин Касыбеков родился 8 мая 1949 года в селе Шамшы Кочкорского района Нарынской области.

После окончания Литературного института имени Горького в Москве он вернулся на Родину и посвятил себя развитию отечественной культуры, науки и журналистики.

По приезде в Кыргызстан он работал главным редактором в ряде крупных издательств, трудился в Национальной академии наук КР, где занимался научной деятельностью.

Им написано несколько критических и художественных книг, среди которых особое место занимает фундаментальное исследование: "Народные эпические традиции и генезис кыргызской письменной прозы".

Значительная часть его жизни была связана с педагогикой: он преподавал в Кыргызском государственном университете имени Арабаева, Международном университете Кыргызстана, воспитал не одно поколение студентов.

Как журналист, он активно работал в газетах "Асаба", "Кыргыз Туусу", "Литературный Кыргызстан", "Фабула" и многих других изданиях. Он также стал автором и ведущим популярной телепередачи "Сөз чынынан бузулбайт" на государственном телевидении.

Үсөн Касыбеков был членом Союза журналистов СССР, Союза независимых писателей Кыргызстана. Государство высоко оценило его заслуги, наградив почётными грамотами и званием "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики".

Светлая память о нём сохранится не только в истории кыргызской литературы и науки, но и в сердцах родных и близких, друзей, коллег, учеников и многочисленных читателей. Для них он навсегда останется примером преданности делу, мудрости и человечности.

Прощание с Усомудином Касыбековым состоится 18 сентября по адресу: ул. Мамыркалиева, 16.( За зданием Чуйской облгосадминистрации)(https://2gis.kg/bishkek/geo/15763234351105958/74.661651,42.885005)

Похороны состоятся 19 сентября в 13.00 часов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450722
Теги:
похороны, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  