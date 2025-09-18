Рамис Абдырашитов вернулся с золотой медалью по джиу-джитсу

Чемпион по джиу-джитсу Рамис Абдырашитов вернулся в Кыргызстан после победы на международном турнире в Москве, где завоевал золотую медаль.

В честь достижения спортсмена в аэропорту Бишкека была разложена красная дорожка, организована торжественная встреча с представителями спортивных федераций и болельщиками. Абдырашитов получил поздравления от тренеров, коллег и поклонников спорта.

Победа Рамиса стала важным событием для кыргызстанского джиу-джитсу, подчеркнув высокий уровень подготовки спортсменов страны и их успехи на международной арене. Сам чемпион отметил, что поддержка родных и тренеров сыграла ключевую роль в достижении результата.

Торжественное возвращение и признание заслуг Абдырашитова вдохновляет молодых спортсменов и способствует развитию джиу-джитсу в Кыргызстане.