Погода
$ 87.39 - 87.68
€ 101.90 - 102.85

Рамис Абдырашитов вернулся с золотой медалью по джиу-джитсу

172  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чемпион по джиу-джитсу Рамис Абдырашитов вернулся в Кыргызстан после победы на международном турнире в Москве, где завоевал золотую медаль.

В честь достижения спортсмена в аэропорту Бишкека была разложена красная дорожка, организована торжественная встреча с представителями спортивных федераций и болельщиками. Абдырашитов получил поздравления от тренеров, коллег и поклонников спорта.

Победа Рамиса стала важным событием для кыргызстанского джиу-джитсу, подчеркнув высокий уровень подготовки спортсменов страны и их успехи на международной арене. Сам чемпион отметил, что поддержка родных и тренеров сыграла ключевую роль в достижении результата.

Торжественное возвращение и признание заслуг Абдырашитова вдохновляет молодых спортсменов и способствует развитию джиу-джитсу в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450723
Теги:
спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  