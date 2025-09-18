Жозе Моуринью возвращается в "Бенфику"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью подписал контракт с лиссабонской "Бенфикой", возвращаясь в клуб спустя 25 лет после своего первого назначения.

Моуринью, которому 62 года, ранее был уволен из турецкого "Фенербахче" после поражения от "Бенфики" в Лиге чемпионов. Новый контракт рассчитан на два года с возможностью продления до 2028 года.

Тренер уже прибыл в Лиссабон для финализации соглашения и заявил: "Когда мне предложили возможность тренировать "Бенфику", я долго не думал: мне это интересно. Какой тренер отказался бы "Бенфике"? Не я".

Моуринью начнет работу с командой в ближайшем матче Лиги чемпионов против "Челси", который состоится 30 сентября. Президент клуба Руи Кошта выразил уверенность, что возвращение Моуринью поможет "Бенфике" вновь выйти на вершину португальского футбола.