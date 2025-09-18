В Джалал-Абаде за поборы и взяточничество уволены директора школ

В Джалал-Абадской области вскрыты коррупционные схемы в сфере образования. Как сообщили в Государственном комитете национальной безопасности КР, директора ряда школ занимались незаконными поборами и получали взятки.

По данным ГКНБ, установлено, что директора средней школы №4 имени Н. Бримкулова Токтогульского района Ш. Б. Ж., средней школы №2 имени Ч. Айтматова Сузакского района Ю. Г. Р. и средней школы №65 имени А. Юнусова Сузакского района А. Н. З. принуждали учителей сдавать деньги "на нужды школы", систематически брали взятки за трудоустройство, а также организовывали незаконную выдачу аттестатов выпускникам, находившимся в трудовой миграции в России.

Кроме того, директор школы №94 Н. Г. Р. и директор школы №4 Ш. Г. Т. Сузакского района лишились своих должностей за организацию аналогичных поборов и участие в коррупционных схемах.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела задержана директор школы №2 Ю. Г. Р., которая попыталась передать сотруднику спецслужбы взятку в размере 500 тысяч сомов за сокрытие выявленных нарушений.

ГКНБ подчеркивает, что системные проверки образовательных учреждений будут продолжены, чтобы пресечь факты незаконных поборов и другие проявления коррупции в сфере образования.