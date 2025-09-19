Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг лучших боксёров по версии RING

Американский боксер Теренс Кроуфорд после победы над Саулем "Канело" Альваресом стал абсолютным чемпионом мира в третьей весовой категории и возглавил рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) по версии журнала RING, сообщает fighttime.ru.

Кроуфорд одержал победу над Альваресом единогласным решением судей на турнире TKO Boxing в Лас-Вегасе и завоевал пояс RING, став его четырёхкратным обладателем.

В обновлённом рейтинге украинец Александр Усик опустился на второе место, японец Наоя Иноуэ поднялся на третье после успешной защиты титула абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе против узбекистанца Муроджона Ахмадалиева. Сауль Альварес переместился с восьмой на десятую строчку, а россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев сохранили свои позиции на четвёртом и пятом местах.

Победа Кроуфорда закрепила его статус одного из величайших боксёров своего поколения.