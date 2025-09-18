Погода
Кыргызстан и Турция намерены увеличить товарооборот до 5 млрд долларов

Под председательством председателя кабинета министров-руководителя администрации президента Адылбека Касымалиева и вице-президента Турецкой Республики Джевдета Йылмаза состоялось 12-е заседание Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что площадка Межправительственной комиссии играет важную роль в укреплении межгосударственного стратегического партнёрства и братских связей.

 "Наша общая задача - достичь в ближайшее время поставленной лидерами наших стран цели по доведению объёмов двустороннего товарооборота до 5 млрд долларов США.

Мы предлагаем создавать совместные логистические центры и сертификационные площадки, чтобы кыргызстанская продукция могла быстрее и надёжнее выходить не только на рынок Турции, но и через Турцию – на рынки Европы.

Следует отметить, что в Кыргызской Республике принята Национальная программа развития до 2030 года, и одним из её основных направлений определено создание регионального хаба. Что касается инвестиций, необходимо отметить что данная сфера развивается динамично. Особо отмечу, что Турция остаётся одной из ведущих стран, инвестирующих в экономику Кыргызстана", - сказал он.

Говоря об устойчивом развитии сотрудничества Кыргызстана и Турции в сфере здравоохранения, Адылбек Касымалиев сказал, что ярким примером плодотворного взаимодействия в этом направлении является Кыргызско-турецкая больница "Достук" имени Реджепа Тайипа Эрдогана. Учреждение оказывает качественные услуги населению Кыргызстана, в больнице проводятся операции по трансплантации органов и тканей. По словам главы кабмина, с турецкой стороной достигнута договоренность продолжить сотрудничество в данном направлении.

Председатель кабинета министров обозначил, что одним из важных направлений укрепления кыргызско-турецкого сотрудничества является развитие межрегиональных связей, и отметил необходимость расширения прямых контактов между городами и районами, увеличив количество "городов-побратимов".

В свою очередь, вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз выразил признательность за гостеприимство и высокий уровень организации заседания Межправительственной комиссии.

Вице-президент подчеркнул приверженность к дальнейшему развитию и укреплению двустороннего сотрудничества во многих направлениях, отметив важность увеличения взаимной товарооборота между до 5 млрд долларов. Он также выразил надежду на дальнейшее увеличение объема турецких инвестиций в страну.

В ходе заседания были представлены доклады по отраслевым направлениям.

В рамках заседания МПК был обсужден комплекс вопросов, стоящих на двусторонней повестке дня, и отмечены достижения в ключевых сферах сотрудничества. 

Стороны подтвердили готовность в скорейшей реализации всех достигнутых договорённостей.

По итогам 12-го заседания Межправительственной комиссии подготовлен новый План действий, охватывающий основные направлени двустороннего сотрудничества. Документ включает мероприятия в сферах экономики, инвестиций, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма, здравоохранения, культуры, образования и других направлений.

"Мы стремимся вывести наше экономическое сотрудничество на качественно новый уровень", - подчеркнул в заключение Глава Кабинета Министров.

Далее состоялась церемония подписания итоговых документ.


Турция, Кыргызстан, Кабинет министров
