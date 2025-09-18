"Алай" выиграл Молодежную Лигу Кыргызстана

В Оше завершился финальный этап Молодежной Лиги Кыргызстана по футболу. Чемпионом турнира стала команда "Алай", которая в решающем матче обыграла "Узген" со счётом 1:0, сообщает Turmush.

Бронзовые награды завоевала "Алга", победившая "Дордой" – 3:2.

По итогам турнира индивидуальные призы получили:

лучший вратарь - Марсель Убайдуллаев ("Алай"),

лучший бомбардир - Анвар Сагынов ("Узген"),

лучший игрок финального этапа - Умар Абдуллаев ("Узген").

Молодежная Лига проводится среди футболистов до 18 лет, представляющих клубы Премьер-Лиги Кыргызстана. Финальный этап собрал по две лучшие команды из двух зон соревнований.

Таким образом, "Алай" стал чемпионом, "Узген" завоевал серебро, а "Алга" замкнула тройку призёров.