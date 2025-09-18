Погода
Усэйн Болт пожаловался на проблемы со здоровьем после травмы

- Самуэль Деди Ирие
Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт признался, что после разрыва ахиллова сухожилия у него появились проблемы с дыханием. Об этом сообщает The Guardian.

Легендарный ямаец отметил, что теперь ему тяжело даже подниматься по лестнице: "Когда я поднимаюсь по лестнице, я задыхаюсь. Мне нужно снова бегать", - сказал Болт.

Напомним, в сентябре 2024 года во время благотворительного матча в Лондоне он получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги и проходит длительное восстановление.

Болт завершил карьеру в лёгкой атлетике в 2017 году. Позже он пробовал себя в футболе, однако окончательно ушёл из спорта в 2019-м. На его счету - восемь олимпийских и 11 мировых золотых медалей.


