В нынешнем, донельзя глобализированном мире, все прежние принципы геополитического прогнозирования уже не выдерживают никакой критики. Еще столетие назад именно история влияла на географию стран и населяющих их народов. Теперь, все в корне наоборот. В первую очередь географическое положение во многом определяет не только экономический уклад государства, но и его будущее. И по какому пути пойдет развитие истории: зависит не столько от внешних факторов и воли правительств, сколько от благоразумия конкретного народа.

Мировая информационная повестка в последние годы насыщена настолько, что за примерами далеко ходить не надо. Возьмем хотя бы нашумевшую историю с налетом на Польшу неизвестных дронов, живо обсуждавшуюся во всем евразийском медиапространстве.

Если отбросить всю политическую шумиху, в сухом остатке имеет тот факт, что некая сила опять попыталась поставить мир на грань новой мировой войны. И хотя лидеры Евросоюза в один голос указывают на Россию, Трамп в это время молчит. Рискнем предположить, что его молчание подкреплено некой информацией, полностью опровергающей утверждения европейцев. Зато неподконтрольные Зеленскому и Ермаку украинские политические телеграм-каналы без обиняков указывают на украинский след.

Надо сказать, долетающие до Бишкека отголоски российско-украинского конфликта, для жителей Кыргызстана звучат сегодня как напоминание о том, какой страшной трагедии удалось избежать нашему государству. Ведь только на первый взгляд, кажется, что между нашими странами "дистанция огромного размера".

Подобно появившейся в "сердце Восточной Европы" Украине, расположенному в самом сердце Азии Кыргызстану тоже довелось пережить социально-экономическую турбулентность лихих 90-х и хаос, и насилие трех "цветных революций". Вот только выводы из происходящего были сделаны разные.

Вопреки колоссальному внешнему давлению со стороны коллективного Запада и аффилированных с ними соросовских НКО, нашему обществу удалось перешагнуть через присущие ему клановые интересы и личные амбиции политиков. Благодаря этому удалось сохранить государство и его политический суверенитет, а также обеспечить экономическую стабильность. Украина пошла иным путем, который в итоге привел ее к февралю 2022 года. В те дни Кыргызстан еще раз продемонстрировал верность выбранному курсу взвешенной внешней политики. Не без гордости замечу, что только по-настоящему суверенной стране под силу продемонстрировать всему миру решимость следовать национальным интересам и не играть по чужим правилам.

"Последствия ситуации между Россией и Украиной негативно влияют на большинство стран. В мире сложилась сложная ситуация в экономическо-торговой, оборонной и других сферах. Мы – маленькая страна, нам не хватит влияния остановить войну, поэтому мы должны сохранять нейтралитет", – заявил тогда с трибуны парламента Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Дальнейшие события доказали правильность сделанного выбора.

И все же, несмотря на государственный нейтралитет, в психологическом плане война на Украине с первых дней затрагивает каждого из нас. Об этом можно судить по многочисленным разнополярным комментариям в соцсетях и телеграм-каналах и лентам новостей ведущих республиканских информагентств.

Да, Украина все еще "болит" и "кровоточит" для каждого из нас. Особенно болезненно это воспринимается теми, кто понимает – насколько важно для каждого народа сохранение живой исторической памяти.

Не стану скрывать, наблюдая за вестями оттуда, создается впечатление, что, воюя с русскими, Киев попутно ведет негласную ментальную войну с ушедшими и будущими поколениями всех бывших республик СССР.

Многие из нас видели и любят замечательный фильм Леонида Быкова "В бой идут одни старики", ставший своеобразным кинопамятником всем советским военным летчикам, независимо от национальности, громившим фашистских асов.

В далеком уже в 2001 году в Киеве был торжественно открыт Памятник военным летчикам, погибшим при освобождении Украинской ССР в Великую Отечественную войну. На невысоком постаменте у фрагмента своего самолета сидит задумчивый Леонид Быков в своем самом известном сценическом образе – командира эскадрильи капитана Алексея "Маэстро" Титаренко.

Год назад местные радикалы "Правого сектора" потребовали от властей уничтожить мемориал. Именно советские герои особенно ненавистны современным бандеровцам. "Правый сектор" изо всех сил пытается "размосквитить Украину" – даже создали "черные списки" того, что подлежит полному истреблению. Полная версия пока нигде не засветилась. Сами же радикалы в кулуарах хвалятся, что под раздачу попадает все, на чем есть советская символика.

Памятник Маэстро в этом смысле очень сильно согрешил. Погоны советской армии, ордена Боевого Красного знамени, звезда героя Советского Союза. Сидел бы в вышиванке, глядишь - и был бы шанс уцелеть. Хотя... тогда появился бы другой повод придраться. Пока "Маэстро" держится.

А вот бюсты героев Великой Отечественной войны Сидора Ковпака, Ивана Черняховского, Павла Рыбалко и Алексея Федорова в киевском парке Славы – отличившихся при освобождении Украины – уже демонтировали.

А июле этого года во Львове на "Холме Славы" с благословения все тех же местных властей, было уничтожено захоронения 355 советских солдат. В том числе и могила легендарного советского разведчика Николая Кузнецова. Судьба останков неизвестна.

"Готовы обменять все эти останки на украинских защитников", – написал мэр Львова Андрей Садовый в своем телеграм-канале.

За успехи российских бойцов на фронте украинцы мстят всем советским воинам.

"Великая Отечественная война стала трагедией для всего советского народа, но одновременно и символом великого мужества и единства наших народов, который жил и будет жить всегда! Мы гордимся тем, что во имя мира, ради защиты Родины кыргызстанцы сражались плечом к плечу с представителями всех народов Советского Союза", – подчеркнул Садыр Жапаров в своей речи по случаю 80-летия Победы.

На фронты Великой Отечественной войны ушли более 360 тысяч наших земляков. Более 90 тысяч из них не вернулись домой. Сколько их лежит в украинской земле – доподлинно не знает никто. Неужели и их могилы осквернены, а останки выброшены на мусор, вместе с останками их боевых товарищей – русских, таджиков, узбеков, казахов, грузин?

Тогда не стоит удивляться, что территория Украины продолжает "ужиматься". А вширь растут лишь военные кладбища.

Вот такая для нас поучительная история с географией.