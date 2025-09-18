Погода
Камчыбек Ташиев: Я горжусь, что Джалал-Абад теперь носит имя Манаса

- Карыпбай кызы Толгонай
Зампредседателя кабмина и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в видеоинтервью высказался по поводу недавнего переименования города Джалал-Абад в Манас. По его словам, это решение можно считать одновременно и его предложением, и откликом на желание народа.

"Да, людям тяжело принять перемены. Мы родились и выросли в Джалал-Абаде, там учились, живут наши родные и близкие. Для многих название этого города дорого. Конечно, непросто привыкнуть, что оно так быстро исчезло. Но ведь слово "Манас" близко каждому кыргызстанцу, а "Джалал-Абад" нет. Сейчас трудно, но подрастающее поколение уже будет воспринимать это как норму. Лично я горжусь, что город теперь носит имя Манаса, и уверен, со временем все привыкнут", - сказал он.

Ташиев также ответил на мнение о том, что имя Манаса больше подошло бы городу Талас. "Манас принадлежит не только Таласу, а всему кыргызскому народу. Он - символ нашей силы, нашей истории и будущего", - подчеркнул он.

По его словам, название "Джалал-Абад" встречается и в других странах, тогда как Манас - уникален и связан только с Кыргызстаном. Поэтому, считает Ташиев, президент принял правильное и своевременное решение.

Что касается обсуждений о возможном переносе столицы в город Манас (бывший Джалал-Абад), глава ГКНБ отметил: "Такой инициативы нет и вопрос официально не поднимался. Конечно, было бы символично видеть Манас столицей страны, но это решает народ, а не политики. Если когда-то вопрос возникнет, тогда можно будет вынести его на референдум. Сейчас же такой повестки нет и это лишь мое личное мнение".


Теги:
Камчыбек Ташиев, Манас
