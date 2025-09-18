Погода
$ 87.39 - 87.68
€ 101.90 - 102.85

Интервью президента Садыра Жапарова о проблемах школьного образования

128  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан приступил к коренной модернизации системы образования. При этом звучит критика, что переполненность школ, нехватка учителей и недостаток новых учебных материалов связаны с переходом на 12-летнее обучение. В этой связи в очередном интервью с президентом Садыром Жапаровым в ИА "Кабар" задали вопросы, касающиеся общей политики в сфере школьного образования.

- По сложившейся традиции хотели бы получить от Вас комментарий по актуальным вопросам, волнующим общественность. В связи с началом нового учебного года родители и некоторые политики выражают недовольство в отношении системы школьного образования. Они говорят, что в классах учатся по 40–50 учеников, и некоторые считают, что это связано с переходом на 12-летнее образование. Не слишком ли рано мы перешли на 12-летнюю систему?

- Считать, что эта проблема связана с переходом на 12-летнее обучение - неправильно.

Такая ситуация существовала и до введения 12-летнего образования.

Если в прошлые годы принималось 140–150 тысяч первоклассников, то в этом году в 1–2 классы принято 227 тысяч детей - это больше в два раза.

Ранее ежегодно около 100 тысяч детей обучались в "нулевых" классах.

Основная нагрузка ложится на Бишкек. Это связано с внутренней миграцией и отсутствием у многих семей постоянной регистрации, поэтому спрогнозировать поток детей заранее сложно.

Темпы урбанизации и демографического роста высоки.

Мы работаем по плану. Строим новые школы и направляем будущие инвестиции в первую очередь в Бишкек.

Расширяем и ремонтируем действующие школы; временные дополнительные классы открываются в детских садах.

Например, из-за того что в школе рядом с жилыми домами, построенными Государственной ипотечной компанией на улице Маликова, оказалось слишком много учеников, временно были организованы 700 ученических мест в классах на первых этажах этих домов до строительства новой школы.

Я дал поручение совместно с мэрией направить пустующие здания под учебные пункты.

Предлагаем родителям выбирать школу в соответствии с местом проживания. Уровень обучения во всех школах уже выравнивается, поэтому нет необходимости возить ребенка из одного конца города в другой.

В 2025 году по республике было завершено строительство 119 объектов образования, среди них - 68 школ и 27 детских садов, однако даже при этом в городе Бишкек сохраняется нехватка школ.

Кроме того, в 20 школах и 4 детских садах проведен капитальный ремонт.

В дальнейшем прекратим практику строительства школ по инициативе депутатов для получения голосов.

Например, в одном селе стояла отличная школа, но были случаи, когда рядом строили второй корпус.

В то же время в соседнем селе школа находилась в непригодном состоянии. Впредь мы будем осуществлять строительство только по предложению Министерства просвещения с учетом динамики роста числа детей и населения.

Иначе в некоторых местах строили школы там, где мало детей, в то время как в необходимых местах не строили. Возводили большие школы, но в них либо не хватает учащихся, либо не хватает учителей.

В сущности, 12-летнее образование не зависит от здания. Речь идет о стандартах, программах и учебниках, соответствующих мировой системе образования.

Конечно, в первые один–два года будут трудности. Постепенно это будет исправлено. Тем не менее, мы перешли на мировые стандарты. По сути, нам следовало сделать это еще 15–20 лет назад.

- Почему 12-летнее образование? Каковы его содержательные особенности? Что дает 12-летнее образование?

- Цель - повысить качество выпускников и подготовить их к современному рынку труда.

По результатам исследований у 15-летних учащихся выявлены серьезные пробелы в понимании текстов и в решении задач. Переход на 12-летнее образование это не просто продление учебы на один год, это полное обновление содержания образования.

Дети будут учиться по новым учебникам, делается упор на практику и развитие критического мышления. С старших классов вводится профориентация, будет уделяться больше внимания математике и естественным наукам.

Также предусматриваются меры по укреплению дисциплины, ограничению пользования телефонами, поддержке родителей и созданию возможностей для инклюзивного образования.

Международный опыт показывает, что сегодня 12-летняя система образования считается мировым стандартом. Эта система применяется более чем в 180 странах, и ее эффективность уже доказана.

Например, соседний Казахстан начал переход на 12-летнее образование в 2002 году и завершил его полностью к 2017–2018 учебному году, на полное внедрение ушло почти 15 лет. В Узбекистане процесс начался только в этом году, и в настоящее время они находятся на этапах подготовки.

- Успех системы образования в первую очередь зависит от уровня учителей. Как вы считаете, в каком направлении должна развиваться государственная политика по подготовке и созданию условий для учителей?

- В настоящее время в стране работает более 93 тысяч учителей, из которых свыше 87 тысяч - в государственных школах. Конечно, наблюдаются случаи нехватки кадров из-за низкой заработной платы, но эта проблема в последние годы значительно сократилась.

По предоставленным мне данным, на начало этого учебного года дефицит учителей составил 947 человек, а не 2,5 тысячи, как ранее.

Это результат наших системных мер. С 1 апреля следующего года мы повысим заработную плату учителям и медикам. После этого проблема будет решена.

Кроме того, ежегодно педагогические вузы и колледжи выпускают более тысячи новых специалистов, большинство которых направляется в школы. Также предпринимаются меры по привлечению воспитателей детских садов в начальные классы и по ранней интеграции студентов в школьную среду через дуальное образование.

Проблема нехватки учителей будет решена. Я дал поручение Министерству высшего образования: студенты последних курсов будут направляться на длительную практику с оплатой труда.

На самом деле дефицит учителей стал глобальной проблемой - в некоторых странах нехватка исчисляется сотнями тысяч, порядка четырехсот тысяч. Не буду уточнять, о какой именно стране идет речь.

Мы запустим новые социальные инициативы для привлечения лучших учителей и решения проблемы дефицита.

Превратим "депозит учителя" в возможность получения долгосрочной ипотеки. Краткосрочно переподготовим дипломированных специалистов, не нашедших работу, и будем привлекать волонтеров с выплатой дополнительного вознаграждения.

- По поводу учебников родители тоже высказывают много критики. Достаточно ли учебников для новой системы? Как контролируется их качество?

- Учебники всегда финансировались в недостаточном объеме. Раньше это зависело от донорских средств, и печать осуществляли частные издательства. Не стану подробно останавливаться на коррупции в тендерах. Теперь таких практик больше не будет.

Издательство "Учкун" будет выпускать качественные, соответствующие требованиям учебники. Сейчас у нас есть возможность закупать лучшие мировые издания, адаптировать их и переводить в государственную собственность.

Впервые за многие годы введено стабильное финансирование: 744 млн сомов выделено на массовое издание учебников нового поколения. Мы комплектуем полные наборы для 1–2 и 5–7 классов в соответствии с новыми программами и государственными образовательными стандартами.

По имеющейся у меня информации, учебники по английскому языку для 3–9 классов напечатаны и доставлены во все школы страны. В настоящее время печатаются учебники "Математика" и "Природоведение. Я и мир" для 1, 2, 5 и 7 классов.

- Итак, в нашей стране принято решение коренным образом реформировать систему образования. Общество высказывает различную критику. Как мы сможем оценить успех этой реформы?

- Прежде всего, нужно понимать: принято решение о коренной смене системы образования. Для работ в этом направлении в государственном бюджете предусмотрены специальные средства. Утверждена вся необходимая правовая и нормативная база, принята концепция перехода на 12-летнее образование, подготовлены стандарты, программы и учебные планы. У нас нет пути назад.

Теперь наше общество должно проявить единство и терпение, не ограничиваться критикой действий Министерства просвещения, а, наоборот, оказывать ему поддержку.

Наша цель ясна: обеспечить каждому ребенку качественное, современное и справедливое образование, основанное на национальных ценностях, семье и воспитании.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450747
Теги:
дети, школа, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  