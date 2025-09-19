Погода
Нургуль Бакирова: "Вуз "Манас" - духовное достояние всего тюркского мира"

Университет "Манас" - духовное достояние и культурный центр всего тюркского мира. Об этом заявила заместитель Председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова на мероприятии, посвящённом 30-летию Кыргызско-Турецкого университета "Манас".

Торжественное собрание прошло в Кыргызской Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова при участии Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева, Вице-президента Турецкой Республики Джевдета Йылмаза, депутатов Жогорку Кенеша, представителей министерств и ведомств.

В своём выступлении заместитель Председателя Верховного суда отметила, что Кыргызско-Турецкий университет "Манас" сегодня является не только местом, где дают качественные знания, но и признанным на международном уровне научным центром, который занимает лидерские позиции в науке и стремится к инновациям.

"Я считаю, что каждый студент, получающий образование в университете "Манас", в будущем станет специалистом, служащим своей стране, и представителем образованного поколения, открытого миру.

Кыргызы во все времена высоко ценили знания как великую добродетель. У нас говорят: "Наука - свет, знание - источник". Наши турецкие братья говорят: "Знание - ключ к миру".

За 30 лет из университета "Манас" вышли тысячи специалистов, которые служат обществу. Каждый из них - свидетель дружбы между двумя народами. Здесь обучаются не только кыргызские и турецкие студенты, но и молодёжь из других тюркских стран. Поэтому университет "Манас" - это духовное достояние и культурный центр всего тюркского мира.

Правительства двух государств, открыв этот университет, сделали великое дело, ведь сотрудничество в сфере образования - самая прочная основа. Инвестиция в образование - это вечный вклад в будущие поколения.

Все эти годы университет "Манас" отличается прекрасными условиями, высоким качеством образования, развитием многоязычия. Молодые люди, получающие образование на кыргызском, турецком, английском и русском языках, становятся конкурентоспособными в любой точке мира.

На сегодняшний день Кыргызско-Турецкий университет "Манас" уже три года подряд входит в число 1000 лучших университетов мира (по рейтингу QS), занимает 230-е место среди университетов Азии и 10-е место среди вузов Центральной Азии.

Название "Манас" присвоено университету не случайно. Это священное имя, которое хранит сердце нации. Ведь эпос "Манас" имеет значение не только для Кыргызстана, но и для всего тюркского мира. Поэтому университет, носящий это имя, объединяет детей тюркских народов под одним түндүком, укрепляет дружбу, согласие и единство.

Каждый молодой человек, несущий имя Манаса, должен прославлять науку, нравственность и сплочённость. Ведь имя "Манас" само по себе - это великая ответственность, достойное наследие и завет будущему", - подчеркнула Нургуль Бакирова.

В связи с укреплением тесного сотрудничества и установленных связей между Верховным судом Кыргызской Республики и Кыргызско-Турецким университетом "Манас" заместителю председателя Верховного суда Нургуль Бакировой была вручена юбилейная медаль, посвящённая 30-летию университета.


